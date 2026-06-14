La isla de España a la que casi nadie viaja y a la que Candela Peña siempre quiere volver: «He vivido cosas vitales»

En un momento en el que el turismo masivo domina buena parte de los destinos más populares de España, todavía existen lugares capaces de mantenerse al margen de las grandes rutas vacacionales.

Espacios donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo y donde la naturaleza continúa imponiendo sus propias reglas. Uno de esos rincones es El Hierro, la isla más occidental y menos poblada de Canarias, un territorio que ha conquistado a viajeros de todo el mundo y que ocupa un lugar muy especial en la vida de la actriz Candela Peña.

La intérprete catalana nunca ha escondido la profunda conexión que mantiene con esta pequeña isla. Lo que comenzó siendo una relación profesional vinculada a un proyecto televisivo terminó transformándose en un vínculo emocional que ha perdurado con el paso de los años. Desde entonces, El Hierro se ha convertido para ella en mucho más que un destino ocasional.

La historia entre Candela Peña y la isla comenzó gracias a Hierro, la serie producida por Movistar+ que protagonizó entre 2019 y 2021. La ficción, ambientada íntegramente en este territorio canario, obligó a la actriz a instalarse durante largas temporadas en la isla para participar en el rodaje.

Un lugar que forma parte de su identidad

A lo largo de los últimos años, Candela Peña ha hablado en numerosas ocasiones sobre el significado que El Hierro tiene para ella. Sus declaraciones reflejan una conexión emocional poco habitual entre una figura pública y un destino turístico.

La actriz ha explicado que algunos de los momentos más importantes de su vida reciente están ligados a la isla. Así lo expresó en una publicación compartida en redes sociales, donde reconoció que todo lo que había vivido allí no se le iba a olvidar nunca.

«He vivido en esta isla cosas vitales tan importantes que ya forman parte de mi propia identidad», escribió, dejando patente que su relación con El Hierro trasciende ampliamente el ámbito profesional.

Para quienes conocen la trayectoria de Candela Peña, estas palabras adquieren un significado especial. La actriz siempre se ha caracterizado por mostrarse sincera respecto a sus emociones y a las etapas que han marcado su vida. Precisamente por eso, sus referencias constantes a El Hierro han sido interpretadas como la prueba de una vinculación auténtica con el territorio.

No se trata únicamente de un lugar asociado a buenos recuerdos o a una etapa concreta de su carrera. La intérprete ha dejado claro que la isla representa para ella una forma distinta de entender el tiempo, la vida y las relaciones personales.

Un antes y un después

La conexión entre Candela Peña y la isla se fortaleció especialmente durante la pandemia. Mientras gran parte del país afrontaba uno de los periodos más complejos de las últimas décadas, la actriz pasó largas temporadas en El Hierro coincidiendo con la grabación de la segunda temporada de la serie.

Aquellos meses tuvieron una enorme influencia en su vida personal y profesional. El aislamiento obligado y las restricciones de movilidad llevaron a muchas personas a replantearse prioridades y estilos de vida. En el caso de la actriz, la experiencia estuvo acompañada por la serenidad que ofrece uno de los territorios menos poblados de España.

En distintas entrevistas concedidas tras aquella etapa, explicó que aprovechó el tiempo para centrarse en proyectos creativos que llevaba años desarrollando. De hecho, fue durante su estancia en la isla cuando consiguió avanzar de forma decisiva en la escritura de una serie propia.

La tranquilidad del entorno desempeñó un papel fundamental en ese proceso. Lejos del ruido habitual de las grandes ciudades y del ritmo acelerado de la industria audiovisual, encontró un espacio propicio para la reflexión y la creatividad.

«Era el mejor sitio del mundo para pasar el confinamiento», aseguró entonces, una frase que resume perfectamente el valor que atribuye a este rincón del Atlántico.

«El Hierro es mi mundo»

Las declaraciones de la actriz sobre la isla se han sucedido a lo largo de los años y siempre han mantenido un tono especialmente emotivo. Una de las más recordadas llegó cuando afirmó públicamente que «el Hierro es mi mundo».

La frase sorprendió a muchos seguidores porque iba más allá del entusiasmo habitual con el que las celebridades suelen referirse a determinados destinos. En este caso, reflejaba una identificación profunda con el lugar y con la forma de vida que allí encontró.

Candela Peña también ha expresado en varias ocasiones el cariño que siente por Canarias en general. Aunque nunca ha renunciado a sus raíces catalanas ni a su identidad peninsular, ha reconocido sentirse especialmente vinculada al archipiélago.

Durante una visita a la isla llegó incluso a manifestar: «Soy peninsular, pero ojalá penséis que mi corazón es canario». Una declaración que fue recibida con afecto por numerosos habitantes del archipiélago y que contribuyó a reforzar la imagen de cercanía que mantiene con el territorio.