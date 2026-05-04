La psicología afirma que los niños de las décadas de 1960 y 1970 no se volvieron fuertes gracias a una mejor crianza sino más bien por lo contrario

Cuando padres y abuelos recuerdan su infancia, muchas de sus vivencias parecen sacadas de la trama de una película de ciencia ficción. Y es que la realidad en la que crecieron poco tiene que ver con la de las generaciones actuales, especialmente con quienes nacieron a partir de los años 2000.

Salir a jugar solos a la calle, pasar horas fuera de casa o volver únicamente cuando anochecía eran escenas cotidianas. En aquella época, la principal preocupación de los padres era que sus hijos llegaran a tiempo para cenar. Hoy, sin embargo, ese modelo parece impensable. La sobreprotección, el control constante y el miedo a los ‘peligros’ han transformado por completo la forma de criar.

Muchos expertos sitúan precisamente en ese contexto la clave de una personalidad que hoy se identifica como ‘fuerte’: personas con dificultad para pedir ayuda, pero también con una gran capacidad de autorregulación y adaptación.



Una resiliencia que no viene de una crianza ideal

¿Son realmente más fuertes emocionalmente las generaciones que crecieron en los años 60 y 70? Un nuevo análisis sugiere que sí, pero no por una mejor crianza, sino precisamente por lo contrario.

Según los expertos, aquellos niños desarrollaron una mayor resiliencia porque crecieron con altos niveles de autonomía e incluso con cierta falta de supervisión diaria. Esta situación les obligó a autorregularse, resolver problemas por sí mismos y enfrentarse a la frustración desde edades tempranas.

El impacto de la sobreprotección en las nuevas generaciones

El estudio, que recopila los resultados de más de medio centenar de investigaciones, detecta una relación consistente entre la sobreprotección parental y un aumento, aunque leve, de problemas como la ansiedad o la depresión en etapas posteriores.

Aunque no establece una relación directa de causa y efecto, sí apunta a que la intervención constante de los adultos puede limitar el desarrollo de habilidades emocionales clave. Resolver conflictos por los hijos o evitar cualquier situación incómoda puede parecer una forma de protección, pero también reduce sus oportunidades para aprender.

La autorregulación, la clave del desarrollo emocional

Uno de los conceptos centrales que explican los expertos es el de la autorregulación, es decir, la capacidad de gestionar emociones y comportamientos sin depender de otros.

Esta habilidad, fundamental para el bienestar psicológico, se entrena en situaciones cotidianas: resolver conflictos con amigos, enfrentarse al aburrimiento o asumir pequeños riesgos. Precisamente, muchas de estas experiencias eran habituales en las décadas pasadas y mucho menos frecuentes en la actualidad.

El papel del juego libre y la experiencia

El papel del juego libre también resulta determinante. Diversos estudios han demostrado que los niños que disponen de más tiempo para jugar sin supervisión desarrollan mejores habilidades de autocontrol y adaptación.

Actividades como trepar, explorar o incluso discutir con otros niños forman parte de ese aprendizaje emocional que no puede sustituirse con normas estrictas o entornos excesivamente controlados.

En el equilibrio está la clave según los expertos

Sin embargo, los especialistas advierten de que no se trata de idealizar el pasado. La falta de atención o el abandono real también tienen consecuencias negativas.

La clave, según coinciden, está en encontrar un equilibrio: ofrecer a los niños seguridad y apoyo, pero también espacio para equivocarse, experimentar y aprender por sí mismos.