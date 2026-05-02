Prime revienta a Netflix con la serie española ambientada en los 90 que ya se ha colado entre lo más visto

Aunque Netflix haya dominado el género de la comedia serial en los últimos años con Machos Alfa, Prime Video quiere arrebatarle el reinado de dicha tipología con una nueva sitcom ambientada en los 90: Cochinas, la última serie de Malena Alterio está triunfando en la plataforma de Amazon.

Estrenada el pasado 24 de abril, los ocho episodios de la ficción creada por Carlos del Hoyo se han convertido en pocos días en uno de los contenidos más vistos de la aplicación de streaming. Tanto como para colarse en el top 5 de series más vistas, superando por el camino a Invencible y Scarpetta, y mirar de tú a tú a fenómenos internacionales como The Boys o La casa de los espíritus. Pero ¿de qué trata realmente Cochinas y por qué ha triunfado de forma sideral entre los suscriptores de Prime?

Prime Video tiene un nuevo éxito: ‘Cochinas’ de Malena Alterio conquista la plataforma

Si prestamos atención a la sinopsis oficial compartida por Prime Video, Cochinas se centra en el personaje de Nines (Malena Alterio), una mujer de profundas convicciones católicas cuya vida da un vuelco cuando su marido queda en estado vegetativo tras un accidente. Sin poder afrontar las deudas y a punto de ser desahuciada, Nines descubre un buen día que el videoclub familiar sobrevive gracias a un rincón oculto de acceso restringido: el de las películas porno.

Del Hoyo ya triunfó en su momento con la creación de Señoras del (H)AMPA (2019) y, tras trabajar como guionista en Todos los lados de la cama y Maliendre, ahora es el máximo responsable de esta atrevida propuesta ambientada en 1998, la cual se sitúa deliberadamente en un momento de profundo cambio con la aparición del DVD y el auge de la piratería.

Prime ha lanzado los ocho episodios de Cochinas de golpe, confiando en su atractiva y descarada propuesta y, por supuesto, el propio reclamo y talento de Malena Alterio, quien logró hace poco alzarse con su primer premio Goya por Que nadie duerma. Junto a ella, encontramos a otros nombres conocidos de la industria patria como Álvaro Mel (Un cuento perfecto), Celia de Molina (Invisible), Raquel Pérez (Lalola), Chani Martín (Poquita fe) o David Castillo (Aída), entre otros. Eso sí, el gran descubrimiento recae en Chon, la trabajadora del videoclub a la que da vida la debutante Celia Morán.

Nostalgia, tabú y mucha «mala leche»

La comedia española habitualmente navega entre clichés un tanto manidos. Sin embargo, Cochinas logra subvertir cualquier prejuicio que pudiésemos tener sobre el género.

La química entre sus actores y la exploración del sexo como excusa para hablar de temas candentes en la actualidad, como el empoderamiento o la sororidad llevan a que la creación de del Hoyo haya funcionado francamente bien a nivel de visualizaciones. Porque a pesar de que la trama gire en torno al porno, el desarrollo de la serie aborda el tema con inteligencia y sin ahondar en el chiste fácil o el humor pueril.

En definitiva, Cochinas es una propuesta original que, debido a la corta duración de sus capítulos (24 minutos por episodios), resulta una opción perfecta para una maratón de carcajadas este fin de semana, desde la comodidad del hogar.