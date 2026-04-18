Prime Video tiene la película perfecta para hacerte recordar lo que vales: es de las más bonitas que vas a ver

Hay películas que sorprenden no sólo por las expectativas que tuviésemos de ellas, sino por el nombre de los implicados tras su creación. Porque si pensamos en el escritor Stephen King, nuestra mente como lectores y espectadores se remite al género del terror. Más aún si el material del autor se mezcla con la visión de un director como Mike Flanagan, quien ya ha adaptado al audiovisual otros relatos de horror de King, como El juego de Gerald (2017) o Doctor Sueño (2019), secuela de El resplandor. Sin embargo y aunque la recomendación de hoy tiene a estas dos figuras en la concepción creativa, su historia no puede estar más alejada del mundo sobrenatural, los sustos y las criaturas escalofriantes. Nos referimos cómo no al reciente estreno de Prime Video, La vida de Chuck.

El recorrido del último filme de Flanagan ha sido sorprendente. La crítica la adoró en su estreno en el Festival de Toronto (TIFF), llevándose el gran galardón del certamen, el People’s Choice Award. Un triunfo que suele determinar una presencia casi segura en la alfombra roja. Pues entre otras, apuestas como Green Book o Nomadland ya ganaron ambos premios. No obstante, precisamente por el prejuicio comercial de King y Flanagan, las distribuidoras tardaron demasiado en apostar por ella. Al final, el sello independiente Neon se hizo con ella, pero con su calendario anual ya fijado terminó postergando el estreno hasta el 2025. Una dilatación que terminó rompiendo el éxtasis causado por las grandes opiniones de la crítica , sacándola por completo de la carrera de los Oscar de 2024. Por suerte, Prime Video nos brinda ahora la posibilidad de contemplar la maravillosa y preciosa historia de La vida de Chuck, la cual aparte de tener un reparto increíble nos sumerge en el existencialismo y esencia del poeta Walt Whitman: cada persona es un universo y cuando alguien muere, toda una serie de recuerdos y personas mueren con él.

Prime Video triunfa con ‘La vida de Chuck’

Partiendo de uno de los relatos de King del libro La sangre manda, la vida de Chuck mantiene una estructura narrativa tremendamente peculiar. Está contada al revés, desde el tercer acto a el origen de todo. El protagonista es Charles Krantz, un contable ordinario que nos muestra su vida desde sus últimos días hasta el principio de todo, con una infancia en una casa supuestamente encantada.

El casting del bello retrato vitalista de Flanagan nos muestra a Tom Hiddleston como el Chuck adulto, Jacob Tremblay como su versión adolescente y a Benjamin Pajak cuando este era un niño. Tras ellos, Mark Hamill es el abuelo de Chuck, dentro de un reparto secundario en el que encontramos a Chiwetel Ejiofor, Karen Gillian y Mia Sara, entre otros.

Una fábula preciosa sobre la belleza de la vida

Mezclando imágenes de las estrellas y el universo con la vida cotidiana, de lo gigantesco al detalle rutinario, La vida de Chuck pone en valor cualquier gesto o rastro de nuestro paso por el mundo. Pues a pesar de encontrar un final, la cinta intenta condensar la inmensidad de la humanidad en la alegría de los ordinario y bajo un optimismo que, como espectador, te hará terminar la película con una gran sonrisa de oreja a oreja.