La película de Netflix que ha fracasado ante la crítica pero que Stephen King recomienda por tener «la mejor cita»

No todas las películas necesitan de buenas críticas para triunfar entre el público. Un claro ejemplo de esto es la reciente película de tiburones llamada Embestida, disponible en Netflix, que, pese a su mala recepción, ha sido recomendada por Stephen King a través de la red social X.

Una película muy criticada

Embestida se ha convertido en una de esas películas que generan bastante división. La crítica especializada ha dicho que tiene unos efectos especiales irregulares y un guion poco sólido.

Sin embargo, esto no ha impedido que gane popularidad entre los usuarios de la plataforma, especialmente por ser entretenida.

La recomendación de Stephen King

Pero el verdadero impulso para la película ha llegado cuando Stephen King ha hablado públicamente de ella.

Y es que, lejos de centrarse en los fallos, el escritor destacó un detalle en concreto en el guion que él calificó como la mejor frase del año.

Este comentario ha sido suficiente para que muchos espectadores decidan darle una oportunidad, generando un nuevo interés por la película.

La frase que ha llamado la atención

Dentro de una historia que a simple vista es simple, la película incluye un diálogo que ha sorprendido por su impacto. La frase es: «Mami tiene que pelearse con unos putos tiburones».

El fenómeno de las películas «malas»

El caso de Embestida encaja en una tendencia que cada vez es más común, que son las películas que, pese a tener defectos, triunfan por su capacidad de entretener.

Este tipo de cine es perfecto para aquel tipo de público que no busca la perfección, sino divertirse.

Una película que engancha

En definitiva, Embestida de Netflix no ha convencido a la crítica, pero ha encontrado su espacio entre los espectadores.

Y con el respaldo de una figura tan destacable como Stephen King, demuestra que incluso las películas más cuestionadas pueden tener algo especial que las haga destacar.