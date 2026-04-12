Netflix da luz verde a la continuación de su saga de acción más explosiva: Chris Hemsworth vuelve a su papel más trepidante

A pesar de su éxito incontestable dentro de la plataforma, la gran «N roja» ha tardado lo suyo en confirmar el seguimiento de una de sus sagas más populares. Pero por fin, Netflix acaba de dar luz verde al otro capítulo de acción liderado por Chris Hemsworth: Tyler Rake 3 es una realidad y promete volver a romper todos los récords del estudio.

La major californiana no está como para dejar escapar aquellas propiedades intelectuales que le funcionan a niveles de audiencia y por supuesto, la tercera entrega del letal mercenario era un secreto a voces que tarde o temprano iba a hacerse oficial. Sobre todo teniendo en cuenta como la secuela, introducía un cliffhanger final con la aparición de un misterioso personaje encarnado por Idris Elba. Los números claro está, también validan la apuesta de una tercera parte. Con ellas, Netflix ha conseguido crear una franquicia de acción de garantías, gracias al reclamo de un Hemsworth pletórico en su papel de justiciero brutal, capaz de cualquier tipo de misión, por imposible que esta sea. Tyler Rake 1 y 2 acumulan en total más de 270 millones de reproducciones y en su momento estuvieron durante meses, ocupando los primeros puestos del top 10 de la marca.

Por esto y el reclamo de los fans, Tyler Rake 3 ha recibido el visto bueno de unos productores que volverán a confiar en el actor de Marvel para liderar la historia y en el cineasta Sam Hargrave, cuyo trabajo como especialista delante de las cámaras quedó inmortalizado en las acrobacias y coreografías del proyecto. Siendo de esta forma, uno de los representantes del impulso «sin cortes» del género propiciado por otros realizadores de la disciplina de los stuntman (acróbatas de riesgo), como Chad Stahelski en las películas de John Wick y David Leitch con producciones de la talla de Atómica (2017) o Bullet Train (2022).

Netflix confirma ‘Tyler Rake 3’: acción sin límites con Hemsworth

Según lo contaba Variety, Tyler Rake 3 recuperaría a Hargrave y Hemsworth al frente del proyecto. Aparte de volver a tener en el reparto a los personajes encarnados por Golshifteh Farahani e Idris Elba. De funcionar igual que sus antecesoras en el abanico de contenidos de la plataforma, esta adaptación de la novela gráfica Ciudad se convertiría en una de las IP referenciales del streaming en el género.

En la primera cinta, la trama nos presentó a un mercenario que ofrecía sus servicios al mejor postor. En este caso debía rescatar al hijo de un importante jefe de la mafia secuestrado en una misión suicida en la que se generó un estrecho vínculo entre el propio Tyler Rike y el joven.

El final de aquella incursión parecía haber terminado trágicamente con un Rake hundido en el río y condenado a la muerte. Sin embargo en la secuela se nos contó que había conseguido sobrevivir y se le encargó una nueva misión, donde llegamos a conocer mejor el pasado del personaje. Por el momento, se desconoce el argumento de la siguiente entrega. Eso sí, no la veremos hasta por lo menos, 2028.

Una saga en expansión

Por descontado, Netflix no cerrará aquí su universo de acción con Hesmworth. Para Angela Russo-Otstot, directora del sello AGBO (compañía que desarrolla la saga), la idea es la seguir expandiendo este universo de mercenarios y misiones internacionales repletas de caos, adrenalina y secuencias espectaculares.

De hecho, en 2026 se estrenará dos spin-off. El primero el proyecto surcoreano Extraction: Taigo y el segundo, una serie norteamericana liderada por Omar Sy, Natalie Dormer y Boyd Holbrook en los papeles protagonistas.