Rosalía reaparece tras la «emergencia familiar» que frenó su gira: «Puede ser difícil seguir adelante»

La gira internacional de Rosalía está haciendo frente a numerosos contratiempos inesperados. El pasado mes de marzo, la catalana se vio obligada a suspender su show en el Unipol Forum de Milán tras sufrir una fuerte indisposición en pleno concierto. Tres meses más tarde, tuvo que aplazar los tres espectáculos que tenía programados para el 4 y 5 de junio en Miami y el 8 de junio en Orlando debido a una «emergencia familiar». Hasta ahora, no habían trascendido detalles sobre lo ocurrido en su entorno más cercano, pero tras varios días alejada del foco mediático— en los que muy probablemente haya tenido que regresar a España— la intérprete de Malamente ha regresado a los escenarios. Lo ha hecho en Boston, donde ha protagonizado su esperado regreso y donde, además, se ha pronunciado por primera vez sobre lo sucedido en los últimos días.

Justo antes de cantar el tema Mio Cristo, uno de los momentos más emotivos de la gira, Rosalía agradeció el apoyo que había recibido. «Es un viaje tan largo, largo para verlos a todos aquí. Es una sensación tan hermosa poder actuar para ustedes. Gracias por ser tan… Es un placer estar aquí. […] Lamentablemente, tuve que ausentarme la semana pasada. Gracias por la comprensión y por ser los primeros en venir hoy», comenzaba a decir.

ROSALÍA habla por primera vez de su emergencia familiar y la cancelación de sus conciertos anteriores en Miami y Orlando durante su show en Boston 🇺🇸 pic.twitter.com/7y6eaAgHbt — ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) June 12, 2026

Aprovechando este discurso sincero y natural, la cantante también se abrió en canal con los presentes y compartió una reflexión sobre la importancia que tiene el papel de la familia en su vida más personal. «Los seres queridos deben ser lo primero. Y creo que aquí estamos de acuerdo, que cuando algo inesperado y doloroso te sucede, puede ser difícil seguir adelante, pero realmente creo que hacer esto vale la pena», sentenciaba sin desvelar lo que hay detrás de esta «emergencia familiar» que no tardó en alarmar a sus fans.

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Tras su reaparición en Boston, Rosalía ha puesto rumbo a Toronto, Canadá, donde actuará delante de miles de personas en el espacio Scotiabank Arena. Sin embargo, aunque todo parece que ha retomado la normalidad en su gira internacional, lo cierto es que hay otra inminente fecha que ha sufrido modificaciones— aunque en esta ocasión, ha sido por algo ajeno a la artista—. En un principio, el próximo 16 de junio iba a actuar en el Madison Square Garden de Nueva York, pero, con motivo de la posible final de la NBA en el mismo recinto, se ha retrasado para el día 18 de este mismo mes.