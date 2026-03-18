Todos los conciertos de Rosalía ‘LUX Tour’: calendario, fechas en Madrid, Barcelona y precios

Lista completa de conciertos del 'LUX Tour' de Rosalía: ¿cuándo actúa en Madrid y Barcelona?
No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, Rosalía se ha convertido en una de las artistas españolas más queridas en nuestro país, pero también en todo el mundo. Algo que se ratificó cuando sacó a la luz un nuevo álbum llamado LUX, convirtiéndose en uno de los mejores lanzamientos del año. Con él pudo experimentar sonidos, adentrarse de lleno en diversos estilos que hasta ahora no había utilizado y, sobre todo, plasmar historias con el alma y con las que muchas personas se han sentido identificadas. Después del lanzamiento de este disco, Rosalía tenía guardado un as en la manga. ¿A qué nos referimos, exactamente? A una gira mundial, llamada LUX Tour, cuyo comienzo se ha llevado a cabo en Lyon y que finalizará en septiembre en San Juan (Puerto Rico). Es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la lista completa de conciertos del LUX Tour.
Fechas de la gira ‘LUX Tour’ de Rosalía
- 16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena
- 18 de marzo – París, Francia – Accor Arena
- 20 de marzo – París, Francia – Accor Arena
- 22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion
- 25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum
- 30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena
- 1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
- 27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome
- 29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena
- 1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena
- 5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2
- 4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center
- 8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center
- 11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden
- 13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena
- 16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden
- 20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center
- 23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center
- 27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena
- 29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum
- 3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena
- 6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena
- 16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
- 24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
- 15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG
- 19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey
- 24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- 26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- 3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico
Precios de las entradas para ver a Rosalía en Madrid y Barcelona
Para comenzar, es importante hacer hincapié en que están agotadas desde hace meses. Aun así, existen ciertas opciones en plataformas como Ticketmaster, en las que algunos fans ponen a la venta sus entradas, a modo «Fan to fan». Esta es la forma más segura de obtenerlas y no utilizando otras plataformas de reventa. Aun así, los precios de las entradas variaban según la zona en la que se obtenían:
- PL1 Front Stage 115,00 € + 15,50 € gastos
- PL1 Grada 115,00 € + 15,50 € gastos
- PL2 Grada 95,00 € + 12,50 € gastos
- PL2 PMR 95,00 € + 12,50 € gastos
- PL3 Pista General 85,00 € + 11,50 € gastos
- PL3 Grada 85,00 € + 11,50 € gastos
- PL3 PMR 85,00 € + 11,50 € gastos
- PL4 Grada 80,00 € + 10,50 € gastos
- PL5 Grada 65,00 € + 8,50 € gastos
- PL6 Grada 55,00 € + 7,50 € gastos
- PL7 Grada 45,00 € + 6,00 € gastos
- VIP 1 – Rosalía Diamond Package – Front Stage Este 488,80 € + 65,00 € gastos
- VIP 2 – Rosalía Diamond Package – Front Stage Oeste 488,80 € + 65,00 € gastos
- VIP 3 – Rosalía Diamond Package – Grada 488,80 € + 65,00 € gastos
- VIP 4 – Rosalía Gold Package – Front Stage Este 316,30 € + 42,00 € gastos
- VIP 5 – Rosalía Gold Package – Front Stage Oeste 316,30 € + 42,00 € gastos
- VIP 6 – Rosalía Silver Package 264,50 € + 35,00 € gastos
