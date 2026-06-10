Ni pavo ni pollo: la carne que casi nadie consume en España y que es la favorita de los nutricionistas

Hay una carne que casi nadie consume en España y es la favorita de los nutricionistas, no es ni pollo, ni pavo. Estamos viviendo unos días en los que necesitamos conseguir la mejor alimentación posible. Gracias a los nutricionistas podemos descubrir qué es mejor comer a cada edad, aunque siempre pensando en nuestra salud, mantener alejadas las procesadas de nuestra casa es lo mejor que podemos hacer.

Mucho cuidado con los preparados de carne, que pueden llevar de todo, menos este ingrediente que tanto necesitamos. Una proteína de buena calidad que puede acabar siendo la mejor opción posible para mantenerse en forma ente cualquier dificultad. Estaremos ante un cambio de tendencia que podría acabar siendo la mejor opción posible en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial. Es hora de conocer lo que puede pasar en estas jornadas en las que realmente la carne puede acabar siendo la mejor alternativa posible, ese básico de toda cocina que nos aportará un ingrediente esencial que deberemos tener en nuestro poder. Hay una carne que muchos recomiendan y que pocos tienen.

Ni pollo ni pavo

El pavo se ha convertido en una buena alternativa ante una comida saludable que deberemos tener en consideración. Con lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

En estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando y la manera en la que podremos empezar a verlo llegar, de una manera que quizás nos sorprenderá. Estos días en los que descubriremos una comida saludable que puede acabar siendo la que mejor se puede adaptar a nuestro ritmo de vida. Buscamos una serie de elementos que podemos empezar a ver llegar de una forma sorprendente a nuestro día a día.

La comida juega un papel clave en nuestra salud, vamos a descubrir la esencia de una combinación de ingredientes que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Es hora de saber qué es lo que podemos empezar a crear con la ayuda de unos detalles que pueden ser esenciales.

En estos días que queremos cuidarnos un poco más, nada mejor para hacerlo que la ayuda de un tipo de carne que puede ser esencial que tengamos en nuestro poder.

Es la favorita de los nutricionistas la carne que casi nadie consume en España

La carne blanca es una de las mejores opciones si lo que queremos es mantenernos en plena forma. Una manera de conseguir un extra de buenas sensaciones y de proteínas sin apenas grasas, justo lo que necesitamos para estar en plena forma.

Los expertos de Ametller Origen nos dan una lista de los beneficios de una carne de conejo que debería estar ya mismo en nuestra dieta.

Contenido elevado de proteínas de alto valor biológico, superior al de la media de las otras carnes, y de gran calidad

Fuente de vitaminas del grupo B (niacina y B12)

Es una de las carnes con menor contenido de grasa

Fuente de minerales como el fósforo y el selenio

Para que la puedas incorporar fácilmente, te proponemos una receta sencilla y deliciosas que todas las abuelas y madres han preparado en algún momento.

Ingredientes:

1 conejo en trozos regulares

1 pimiento verde en trocitos

1 pimiento rojo en trocitos

1 cebolla picada regular

1 kg de tomates muy maduros triturados

1 diente de ajo machacado

1/2 tacita de aceite de oliva

Sal

Pimienta negra

Tomillo

Laurel

Elaboración: