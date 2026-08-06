Los diseñadores de interiores coinciden: el váter tradicional dejará de instalarse en 2026 y comenzará a utilizarse esta alternativa

Numerosas personas piensan en renovar el baño de su vivienda sin buscar la belleza, sino soluciones que faciliten la limpieza y optimicen el espacio. Por eso, el inodoro suspendido se ha convertido en una de las alternativas más demandadas por los arquitectos e interioristas. Un cambio notable con respecto al inodoro tradicional, ya que la nueva tendencia se instala sobre una estructura oculta en la pared. Esto deja libre la parte inferior de la taza, creando una sensación de mayor amplitud que permita limpiar el suelo más fácilmente.

Las ventajas

La higiene es un aspecto fundamental a la hora de construir la zona del baño en una casa. Así que, el inodoro suspendido no tiene una base apoyada en el suelo, lo que produce que desaparezcan los rincones donde se suele acumular la suciedad. Esto simplifica el mantenimiento del baño. Al mismo tiempo, el depósito empotrado disminuye el impacto visual y aporta un estilo minimalista. La instalación de este inodoro produce una mayor percepción del espacio, sobre todo en los baños pequeños.

La ventaja principal: adaptar la altura

El sistema de instalación aporta flexibilidad a la hora de colocar la taza a una altura más cómoda según el requerimiento de los usuarios. Una ventaja clave para las personas mayores, personas con movilidad reducida o de gran estatura, ya que podría mejorar la funcionalidad durante su uso.

Los inconvenientes

El inodoro suspendido requiere de una instalación compleja y una inversión inicial superior a la de un modelo tradicional. Por eso, la reforma supone integrar un bastidor empotrado en la pared. Una alternativa recomendable cuando se realiza una renovación integral del baño. Aunque, los fabricantes garantizan estructuras capaces de soportar cientos de kilos, así su resistencia y seguridad no podrán representar ningún problema si la instalación se realiza correctamente.

La popularidad de la tendencia

La búsqueda de baños funcionales, fáciles de limpiar y con un diseño contemporáneo impulsa la popularidad de los inodoros suspendidos. Además, los modelos tradicionales continúan siendo una opción extendida por su menor coste, la evolución del diseño de interiores apunta a que las soluciones empotradas continuarán ganando protagonismo en los próximos años.