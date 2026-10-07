Lord Byron, poeta inglés del siglo XIX, sobre el liderazgo: «Cuando pensamos que estamos dirigiendo, nos están dirigiendo a nosotros»

El poeta inglés Lord Byron, una de las grandes figuras del Romanticismo, dejó una reflexión sobre el liderazgo que sigue resultando incómoda dos siglos después: «Cuando pensamos que estamos dirigiendo, nos están dirigiendo a nosotros».

Nacido en Londres en 1788 y fallecido en Mesolongi, Grecia, en 1824, Byron no solo escribió sobre el poder y la rebeldía: los vivió en primera persona, desde los salones aristocráticos británicos hasta el frente de la guerra de independencia griega, donde terminó al mando de soldados y recursos propios sin llegar a ver el final de la causa que había abrazado.

Qué quiso decir Lord Byron con esta frase sobre el liderazgo

La idea plantea una paradoja incómoda para cualquiera que ocupe un puesto de mando: la sensación de control rara vez es real del todo. Quien cree dirigir una situación —una empresa, un ejército, un movimiento— suele estar, en realidad, respondiendo a fuerzas que no controla: las expectativas de quienes lo siguen, las circunstancias del momento o los intereses de quienes lo rodean.

Byron advertía así sobre la ilusión del mando absoluto. El líder no deja de estar condicionado por aquello que dirige, sus decisiones dependen de la información que recibe, de la lealtad de sus subordinados y de circunstancias que escapan a su voluntad. Dirigir, en este sentido, es también una forma sutil de ser dirigido.

Cómo aplicar esta frase a la vida cotidiana

La reflexión no se limita a la política o la milicia: cualquiera que lidere un equipo, una familia o incluso su propia carrera puede reconocer esta tensión. Tomar decisiones por los demás implica, casi siempre, adaptarse a lo que esos mismos demás necesitan, esperan o exigen.

Aceptar esta idea con humildad es, paradójicamente, lo que suele distinguir a los buenos líderes de los malos: quien entiende que dirigir también es dejarse influir toma decisiones más atentas al contexto, mientras que quien se cree completamente dueño de la situación corre el riesgo de perder de vista lo que realmente ocurre a su alrededor.

El gran legado de Lord Byron

George Gordon Byron nació en Londres el 22 de enero de 1788 y se convirtió, a la muerte de su tío abuelo en 1798, en el sexto barón Byron. Entre 1809 y 1810 viajó por Portugal, España, Grecia, Albania y Turquía, experiencia que inspiró su obra «Las peregrinaciones de Childe Harold», publicada en 1812, con la que alcanzó una enorme popularidad.

En 1816 abandonó Inglaterra en medio de polémicas por su vida personal y se instaló primero en Suiza y después en Italia, donde escribió buena parte de su extensa obra, entre ella su poema más ambicioso, «Don Juan». En 1820 se unió a los carbonarios en Rávena y, desde 1823, se implicó de lleno en la guerra de independencia de Grecia frente al Imperio otomano.

Allí llegó a reclutar y financiar con su propio dinero a quinientos soldados suliotas y a costear un cuerpo de artillería conocido como la Brigada Byron, con el que planeó la toma de la fortaleza de Lepanto. Murió en Mesolongi el 19 de abril de 1824, antes de ver el desenlace de la causa que había terminado liderando.

Considerado la primera celebridad moderna en el sentido actual del término, su carácter excéntrico y su magnetismo personal —que su propia esposa, Annabella Milbanke, bautizó como «byromanía»— influyeron en escritores posteriores como Pushkin, Víctor Hugo o Edgar Allan Poe. Su única hija legítima, Ada Lovelace, se convertiría con el tiempo en una figura fundacional de la programación informática.