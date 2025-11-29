Adiós a los baños de siempre: la tendencia más elegante y práctica que cambia las duchas

Durante décadas, los baños han mantenido la misma estructura tradicional: un plato de ducha elevado o una bañera ocupando gran parte del espacio. Sin embargo, en los últimos años se ha consolidado una tendencia que ha revolucionado tanto la estética como la funcionalidad de esta estancia: las duchas a ras de suelo. Este diseño, antes asociado a viviendas de lujo, se ha democratizado gracias a nuevos materiales, sistemas de drenaje más eficientes y soluciones adaptadas a todo tipo de viviendas. El resultado es un baño más limpio visualmente, más cómodo, más seguro y mucho más moderno.

Una ducha a ras de suelo es aquella en la que el plato queda perfectamente nivelado con el pavimento del baño. El agua se evacúa mediante un sistema de pendientes integradas en el suelo y un drenaje lineal o puntual, totalmente integrado. Este tipo de duchas se pueden construir de dos formas: con plato extraplano, pero totalmente enrasado con el suelo, o de obra, utilizando materiales cerámicos o pétreos que crean una superficie uniforme.Ambas opciones ofrecen el mismo resultado a nivel estético, aunque las duchas de obra son más fáciles de personalizar.

La nueva tendencia que llega a los baños

La ducha a ras de suelo no es una moda pasajera, sino que ha llegado para quedarse gracias a su combinación de funcionalidad y estética que satisface las necesidades de las familias modernas. Al no tener bordes ni escalones, es la opción más segura para niños, personas mayores o personas con movilidad reducida.

En cuanto al diseño, al desaparecer la separación visual, el baño se ve mucho más grande, luminoso y moderno. Incluso baños pequeños parecen ganar metros, porque la continuidad del pavimento genera efecto de profundidad. Las duchas a ras de suelo también son una gran opción en lo que a la limpieza se refiere; las superficies lisas y sin bordes evitan que se acumule suciedad en juntas o esquinas.

Finalmente, en este tipo de duchas se puede elegir el material del suelo, el tipo de textura, el formato del desagüe, el sistema de mampara, e incluso integrar luz ambiental. De esta manera, la ducha deja de ser un elemento puramente funcional para convertirse en una de las piezas más importantes del baño.

Tipos de duchas a ras de suelo

Existen varias configuraciones, y escoger una u otra dependerá de la distribución del baño y del presupuesto.

Ducha de obra con gres porcelánico. Se construye mediante un pavimento porcelánico antideslizante, que puede imitar piedra, mármol, cemento, madera… Ideal para lograr continuidad visual.

Platos extraplanos enrasados hechos de resina, carga mineral o materiales sintéticos. Son completamente planos y se instalan nivelados con el resto del pavimento. Son más sencillos de instalar que los de obra.

Respecto al drenaje, puede ser lineal o puntual. El primero se coloca junto a una pared o al final de la ducha; es muy limpio visualmente y facilita la evacuación rápida del agua. Mientras, el drenaje puntual consiste en un sumidero en el centro o lateral, pero integrado. Funciona muy bien, aunque no es tan estético como el lineal.

Ideas de diseño para inspirarte

La ducha a ras de suelo permite crear baños realmente espectaculares. Éstas son algunas propuestas:

Minimalismo total: pavimento porcelánico de gran formato, mampara fija y desagüe lineal. Un baño casi «invisible», limpio y elegante.

Look spa: materiales cálidos como imitación madera, iluminación indirecta y hornacinas en la pared para colocar productos.

Estilo industrial: cemento pulido, perfilería negra en la mampara y grifería monomando en negro mate.

Estética hotel boutique: mármol o piedra natural, iluminación LED bajo bancos de obra, griferías doradas o cromadas.

La ducha a ras de suelo representa un cambio total en la forma en que entendemos los baños. Antes de instalarla, debes tener en cuenta una serie de aspectos, como la altura del forjado y la pendiente; el suelo debe permitir crear una pendiente para que el agua fluya correctamente. Por otro lado, la impermeabilización también es importante; la ducha debe contar con una membrana o sistema de impermeabilización profesional, para evitar posibles filtraciones. En cuanto al pavimento, debe contar con clasificación antideslizante (tipo C3 o equivalente). En definitiva, si estás pensando en renovar tu baño, esta tendencia es una inversión inteligente, práctica y visualmente espectacular.