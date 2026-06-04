Rosalía cancela sus conciertos en Florida por una «emergencia familiar»: todo lo que se sabe

No son buenos momentos para Rosalía. Desde hace varias semanas, la artista se encuentra completamente centrada en su gira LUX, un ambicioso proyecto con el que está recorriendo numerosas ciudades de todo el mundo y conquistando a sus seguidores internacionales con los éxitos de su último álbum. Hasta ahora, todo parecía desarrollarse según lo previsto, con una gran acogida por parte del público y entradas agotadas en varias fechas. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado. Y es que la intérprete de Malamente se ha visto obligada a cancelar los tres conciertos que tenía programados próximamente en Florida debido a una «emergencia familiar».

Así lo ha comunicado Live Nation, la promotora musical y la agencia responsable de organizar y producir de forma internacional la gira de conciertos de la artista. Lo ha hecho a través de las redes sociales, donde ha especificado que Rosalía se ha visto obligada a posponer los shows previstos para el 4 y 6 de junio en Miami y el 8 de junio en Orlando por una «emergencia familiar». Por ahora, no se ha especificado lo que ha ocurrido en el entorno cercano de la catalana, pero desde la agencia mencionada sí que han hecho hincapié en que «lamenta decepcionar a sus fans, pero que las circunstancias no le han dejado otra opción». «Mientras se busca una nueva fecha, les pedimos que conserven su entrada. Pronto les daremos más información. Gracias por la paciencia», zanjaban.

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El próximo show de la gira y que, por el momento, no ha sido aplazado está previsto para el 11 de junio en Boston. Sin embargo, a juzgar por este inesperado comunicado, todo apunta a que la cantante ha tenido que regresar a España para estar junto a su familia debido a un contratiempo cuyo alcance se desconoce, ya sea por motivos de salud o por otra causa. Es por ello por lo que muchos de sus seguidores que tienen las entradas compradas viven con incertidumbre ante la posibilidad de que Rosalía no pueda finalmente cumplir con este compromiso profesional. No obstante, por ahora, la artista no se ha pronunciado al respecto.

Cabe destacar que no es la primera vez que Rosalía ha cancelado un concierto durante el LUX Tour. El pasado 25 de marzo se subió al escenario del Unipol Forum de Milán, pero, tras sufrir una fuerte indisposición, se vio obligada a cancelar el show. «Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Pero tuve una intoxicación alimentaria muy grave y estoy muy enferma y con mucho dolor», confesó al público tras asegurar que incluso había estado vomitando en el camerino. En todo momento, la cantante se mostró apenada por la cancelación y aseguraba que su intención era reencontrarse con ellos cuando «estuviera en mejores condiciones».