Christopher Nolan revela cuál es una de sus películas favoritas del 2026: «Funciona a la perfección»

Christopher Nolan volvió a conquistar la taquilla mundial el pasado fin de semana con el estreno de La Odisea. El realizador británico es ahora mismo el faro del cine comercial y uno de los pioneros en la innovación tecnológica de las salas, convirtiendo cada nueva apuesta audiovisual en un evento cinematográfico inigualable. Por eso, aparte de la relevancia mediática y artística de su obra fílmica, Nolan es un prescriptor a tener en cuenta que ya tiene claras algunas de sus películas favoritas del 2026. Porque de entre todas ellas, hay una cinta de terror que el ganador del Oscar sitúa en la cima de la perfección. Adjetivo no baladí para una figura que mide al milímetro la producción de sus historias.

No es la primera ocasión en la que el autor londinense expresa su admiración hacia otros largometrajes contemporáneos. En 2024 reveló que Aftersun y Vidas pasadas eran dos títulos que le habían encantado. Sin embargo, este 2026, el género que le ha encandilado recientemente no es precisamente un drama intimista sobre el amor o la paternidad, sino uno de los films más terroríficos de este año. Sí, nos referimos al éxito incontestable de Obsessión, la ópera prima de Curry Baker que se ha convertido en una de las cintas más rentables del celuloide norteamericano.

Christopher Nolan cree que ‘Obsession’ es perfecta

Con un presupuesto de aproximadamente 700.000, el proyecto de Focus Features ha logrado recaudar 442 millones de dólares en todo el mundo. Al igual que Nolan con la adaptación de Homero, Baker se ha apoyado en una buena cantidad de efectos prácticos artesanales para crear su terrorífico cuento sobrenatural. Aunque el caso del trabajo protagonizado por Michael Johnston e Inde Navarrette no sólo es un triunfo financiero increíble, también obtuvo el aplauso unánime de la crítica especializada, acumulando un 94% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

Durante la promoción y a raíz de varias secuencias que aparecen en La Odisea, no son pocos los periodistas que le han preguntado al director de Memento (2000) por su interés en crear una película del género del horror. Como era previsible, el director manifestó su interés, pero matizando que tendría que tener una idea potente en su concepción, citando al debut de Baker como ejemplo:

«Cuando ves una película como Obsession, descubres que hay una idea increíble detrás. Esa película funciona a la perfección en todos los sentidos. No se trata del lado técnico. No se trata de la historia. Así que siempre estoy buscando».

¿De qué trata ‘Obsession’?

La sinopsis de Obsession nos pone en la piel de Bear, un joven que vive desesperado por el anhelo romántico de su amor platónico, Niki. Incapaz de verbalizar dicho interés y tras un accidente, desencadena un hechizo por el que la joven comienza a obsesionarse con él. Una fantasía que al principio parece inofensiva, pero que pronto se transforma en una pesadilla siniestra y totalmente descontrolada.