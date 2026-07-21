‘La Odisea’ rompe la taquilla: consigue 264 millones de dólares en su primer fin de semana

Los analistas ya lo advertían, pero incluso con las expectativas por las nubes, Christopher Nolan ha sido capaz de romper la taquilla con La Odisea. La apabullante versión cinematográfica de Homero ha conquistado la cartelera, recaudando 264 millones de dólares en su primer fin de semana. Con todo un recorrido triunfal por delante y salvo sorpresa mayúscula, lo normal es que termine sobrepasando la barrera de los 1.000 millones y lidere la lista de largometrajes que más dinero han recaudado de momento en 2026.

La adaptación de la popular obra del aedo griego es la cinta de acción real que más dinero ha hecho en su primera ventana de exhibición en este año. En el campo de la animación, eso sí, Super Mario Galaxy y Toy Story 5 la han superado en este sentido, aunque parece que el extenso camino en salas del regreso de Ulises a Ítaca va a llegar bastante más lejos que las aventuras del fontanero italiano y que el filme de Pixar en el mercado internacional. En su propio récord personal, Nolan también ha superado el estreno de uno de sus trabajos más exitosos. La Odisea ha cosechado mejores números que blockbusters superheroicos a la altura de El caballero oscuro (198 millones) y El caballero oscuro: la leyenda renace (249 millones).

‘La Odisea’ irrumpe con la fuerza de los dioses en la taquilla

Según cuentan desde Variety, La Odisea ha recaudado en Estados Unidos 124,5 millones. Mientras que en el resto del planeta, las cifras también han sido apoteósicas, sumando 139,6 millones en 73 países diferentes.

Con una duración cercana a las tres horas y abocada a ser una experiencia audiovisual única, la película va a seguir teniendo un crecimiento imparable en el apartado financiero. Su mérito pasa, del mismo modo, por poseer una calificación R, la cual restringe el acceso al patio de butacas de los espectadores más jóvenes. Pero la expectación generalizada, sumada al reclamo de las salas IMAX, va a convertir el título en un rodillo en las próximas semanas. No obstante, el próximo 29 de julio llegará a los cines Spider-Man: Brand New Day, otra superproducción destinada a superar los 1.000 millones dentro del box office internacional.

¿Conseguirá la nueva aventura de Peter Parker frenar a Odiseo (el nombre griego original del astuto guerrero) y a su tripulación? El porcentaje en la caída de venta de entradas de esa ventana bien podría determinar el techo del proyecto en cines.

¿Cuánto debe recaudar para comenzar a ser rentable?

La Odisea ha contado con un presupuesto titánico de 250 millones, a los que, según Forbes, se deben sumar otros 125 millones en calidad de promoción. Teniendo en cuenta el breakeven (punto de equilibrio), Nolan y su equipo comenzarán a hacer dinero de verdad con la cinta a partir de los 750 millones recaudados.

El reparto actoral detrás de la producción es increíble. Matt Damon es Odiseo, Tom Holland es Telémaco y Anne Hathaway es Penélope. En el elenco secundario, aparecen igualmente nombres como Zendaya, Robert Pattinson, John Leguizamo, Samantha Morton, Charlize Theron, Jon Bernthal y Lupita Nyong’o.