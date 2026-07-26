Una directora de casting, sobre Anita Matamoros y Alejandra Rubio como actrices: «Los contactos no hacen milagros»

Convertirse en actriz cuando tu apellido ya es conocido no siempre juega a favor. Sin embargo, a pesar de ello, son cada vez más las hijas de celebridades que debutan como tal o que se forman para llegar a convertirse en grandes intérpretes. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, Anita Matamoros debutaba en las tablas formando parte del elenco de la obra Ayer dejé de matarme. Un sueño profesional muy similar al que han seguido otras VIP como Gloria Camila o Alejandra Rubio. Y aunque en un principio parezca bastante fácil que consigan importantes papeles por sus contactos, lo cierto es que no es así. Y COOL lo ha descubierto tras ponerse en contacto con Roma Peña Tejada, directora de Casting en Babel Casting.

Como experta en el ámbito, la mencionada ha señalado que, aunque pueda parecer que ser hija de un famoso abre todas las puertas, la realidad de los castings es mucho más compleja y que, por su pasado televisivo, pueden en ocasiones incluso volverse en su contra. «El pasado mediático sigue pesando en muchos casos. […] Su exposición previa puede convertirse en una desventaja, pero no por su capacidad, sino por el juicio previo del público», comenzaba a explicar.

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Roma aseguraba que, aunque haber crecido delante de cámaras «les da unas tablas y una gestión de la presión que otros tardan años en conseguir», también tenían la presión de tener que demostrar el doble que el resto para ser tomadas en serio. «Por su nombre les costará muy poco tener una primera oportunidad, pero les costará el doble que las vean de verdad. El verdadero privilegio son los contactos, pero estos no hacen milagros. La clave para ellas es trabajar con responsabilidad y empezar su carrera interpretativa desde cero para demostrar su presente y su futuro. Ese debe ser su motor: las ganas de demostrar lo que valen», aclaraba.

Sobre si hay determinados proyectos en los que un perfil mediático no tiene cabida, Roma ha señalado tajantemente que sí. Destacaba que en el cine de autor o dramas profundos se teme más que el espectador vea al influencer y no a la historia, mientras que en las comedias comerciales, las plataformas buscan una conexión con masas y que al final esa imagen conocida, termina sumando. Pero la experta ha ido más allá y ha señalado que el prejuicio que existe dentro de la industria hacia quienes proceden del mundo influencer o televisivo «es innegable».

«Muchas veces, venir del mundo influencer o de la televisión se asocia con la fama rápida o con no tomarse las cosas en serio, y se crea una barrera muy injusta. Parece que tienen que pedir perdón por su pasado antes de que se les dé una oportunidad», ha explicado. Aun así, bajo su punto de vista, esto no debería ser así, ya que tendría que ser de mayor relevancia el talento, la preparación y el respeto hacia el oficio, independientemente del origen. Es por ello por lo que recomienda a todas estas hijas de celebridades que lo primero que deben hacer es tener mucha paciencia, quitar el ego y estar dispuestas a empezar de cero, con toda la responsabilidad del mundo. «El consejo que yo siempre daría es que se apunten a escuelas, que se formen de verdad y que no pretendan llegar directamente a un papel protagonista en una gran serie solo por tener seguidores o un apellido. […] Cuando alguien se deja la piel en un escenario o ante la cámara y te emociona, te olvidas por completo de dónde venía», ha destacado.

«También es fundamental saber gestionar su imagen pública con coherencia. Si quieres que la industria te vea como actriz, tienes que empezar a mostrarte como tal y cuidar qué proyectos eliges, porque tus decisiones tienen que ir de la mano de ese amor y respeto a la interpretación. Como decía antes, los contactos te pueden abrir una puerta para tener un videobook de ensueño que te permita acceder a pruebas para cualquier tipo de personaje, pero no hacen milagros», añadía.

Para concluir, Roma hacía hincapié en que su mayor miedo como directora de casting a la hora de contratar a alguien conocido es que venga con el personaje de televisión puesto o que espere un trato especial. A pesar de esta situación que reconoce que existe, destacaba que cree que es importante que todos tengan las mismas oportunidades, aunque eso sí, teniendo en cuenta que para ganárselas, hay que trabajarlas.