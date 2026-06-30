VOTA | ¿Crees que Anita Matamoros tiene tirón como actriz?: así ha sido su debut

Anita Matamoros se ha estrenado como actriz. Así lo ha publicado ella misma a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido que forma parte del elenco de la obra de teatro Ayer dejé de matarme. Se trata de una función que narra una historia protagonizada por los personajes de Shakespeare, los cuales están condenados a repetir sus errores una y otra vez, encerrados en un limbo temporal para disfrute y satisfacción del poder. «Sólo un fallo en el engranaje del mal puede hacer que descubran la tragedia de ese bucle para ellos y para la humanidad. ¿Será suficiente para que la revolución tenga éxito?», señala su sinopsis.

El pasado lunes, 29 de junio, la obra llegó al teatro y, siendo fiel a su transparencia, la influencer compartió con sus seguidores cómo había vivido su primera vez como actriz en el escenario. «Hoy nos estrenamos en el teatro con ‘Ayer dejé de matarme’, dirigido por Raquel Pérez y coordinado por David González. Con los nervios a flor de piel y con muchas ganas de enseñar lo que tenemos preparado», escribía junto a un vídeo en el que aparecía con sus compañeros de reparto bailando detrás de bambalinas.

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Como no podía ser de otra manera, sus amigos y familiares más cercanos le han mostrado todo su apoyo y, muchos de ellos, estuvieron en primera fila para disfrutar de su debut. «Mi Anita ha debutado hoy en el teatro y ha sido una barbaridad. Qué orgullosa estoy de ti, mi amor. No tienes techo», escribía su íntima amiga, Anna Ferrer, en las redes. Por su parte, Makoke, su madre, también ha querido dedicarle unas emotivas palabras públicamente: «No puedo estar más orgullosa de ti, consigues siempre tus sueños. Eres increíble, hija. Fuerza, tesón, constancia, trabajo, esfuerzo y tus recompensas. Enhorabuena. Ayer te saliste», expresaba.

A ellas se sumaron muchos fans que le dieron la enhorabuena, aunque lo cierto es que no todos opinan de la misma manera. Anita estudió Moda en el Istituto Marangoni, una prestigiosa escuela italiana, y a día de hoy, trabaja como creadora de contenido. Sin embargo, hace poco más de un año, dejó sorprendidos a propios y extraños al anunciar que se había apuntado a clases de interpretación. Ahora, dichos estudios ya han dado sus frutos, pero ¿qué opina verdaderamente el público sobre este nuevo camino profesional de la hija de Makoke y Kiko Matamoros? ¡Participa y cuéntanos qué piensas!