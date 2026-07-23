Más cine después de ‘La Odisea’: el rapero Travis Scott firmará un acuerdo con Paramount Pictures para hacer «películas increíbles»

Música y cine son dos industrias que tradicionalmente han ido siempre de la mano. Aunque hoy, esa sinergia ha alcanzado un cariz especial, adquiriendo un grado de codependencia casi total a raíz de las redes sociales. Por eso, cada año tenemos nuevos ejemplos de iconos de la industria musical que dan el salto a la gran pantalla. Ahí están Lady Gaga, Dua Lipa o Bad Bunny, entre otros. Eso sí, el que ahora mismo está en boca de todos por su participación en La Odisea es Travis Scott, a quien parece haberle picado la curiosidad por el séptimo arte gracias a trabajar a las órdenes de Christopher Nolan. Porque pronto lo veremos firmando otros proyectos fílmicos, ya que su compañía Cactus Jack ultima en estos momentos un acuerdo de preferencia con Paramount Pictures.

No es la primera ocasión en la que el cantante de ‘Goosebumps’ se introduce en la disciplina del celuloide. En 2019 realizó un pequeño cameo en el drama distópico Gully. Cuatro años después, coprotagonizó Aggro Dr1ft (2023), la enésima cinta experimental de Harmony Korine. La Odisea tampoco es una toma de contacto inaugural con el universo de Nolan. Scott compuso el tema de los créditos finales de Tenet (2020) y, en la reciente adaptación de Homero, coescribió la letra de la canción ‘When I’m Home’. Sin embargo, el oscarizado director no quería que el rapero fuese en esta ocasión sólo la parte melódica de su nuevo largometraje. El londinense los seleccionó para que representase la figura del bardo, el orador que transmite y recita la historia de Troya en el palacio de Ítaca. Un guiño a su actual profesión, pues en su origen, los bardos fueron algo así como los primeros raperos.

Travis Scott desarrollará películas y programas de televisión para Paramount Pictures.

Travis Scott praises his #TheOdyssey co-stars: «[Their acting] actually took me to another place. Like, ‘Wow, this isn’t the studio.'»https://t.co/AU0DStex8u pic.twitter.com/IRSDagRMaw — Variety (@Variety) July 22, 2026

«Una guerra. Un hombre. Un truco. Un truco para derribar las murallas de Troya y reducirlas a cenizas», se le escucha a Scott en su canto sobre las hazañas de Odiseo en la guerra de Troya. Nolan le pidió al cantante que subiese a la mesa y empezase a recitar la Canción de Odiseo, captando la atención de todos. Allí, delante de actores como Robert Pattinson, Anne Hathaway y Tom Holland, el 10 veces nominado al Grammy supo que su implicación en el proyecto no iba a ser una tontería.

Tal y como le contó a Variety, el nuevo acuerdo de Scott y Paramount le otorga al artista la libertad creativa total de desarrollar proyectos aprovechando la influencia cultural del sello y abarcando cualquier tipo de formato audiovisual:

«Quiero recuperar películas increíbles, imágenes y, simplemente, buenas ideas creativas. Y (Paramount) no tiene miedo de hacer buenas ideas».

Su enorme gasto en videoclips

Travis Scott se dio cuenta bien pronto de que la música y el cine compartían en la actualidad el mismo ecosistema. «Gastaba tanto en videoclips que parecían presupuestos de películas independientes. Quería encontrar la manera de sacarles más partido», explicaba el estadounidense. Esa idea cobra ahora sentido a través del acuerdo con Paramount.

Antes de poder ver qué contenidos crea la asociación, a Scott podremos verle en Rolling Loud: The Movie, junto a Owen Wilson, Marr Rife y Christian Convery.