‘Porto Rico’: Bad Bunny contará el origen de Puerto Rico compartiendo elenco con Edward Norton y Javier Bardem

El «conejo malo» está dispuesto a ser por mucho tiempo, la estrella hispanoamericana más relevante del planeta. Número uno en Spotify, seis veces ganador del Grammy y foco de alabanzas y críticas por su actuación en la pasada Super Bowl, el cantante dará ahora un salto abismal en su carrera: Porto Rico será la primera película en la que Bad Bunny asuma un papel protagonista. Una narración que funcionará como un drama de época destinado a contar el origen de Puerto Rico.

Por supuesto, en Porto Rico Bad Bunny no estará solo. En la dirección encontramos a René Pérez Joglar, conocido en la escena musical como el rapero Residente. En el resto del reparto, el reguetonero estará mejor acompañado que nunca a través de un casting internacional repleto de estrellas. Desde Viggo Mortensen a Edward Norton, pasando por la presencia del español, Javier Bardem. El guion nace del propio Residente y de Alexander Dinelaris, guionista colaborador del mexicano Alejandro González Iñárritu, para el que ha escrito el libreto de títulos como Birdman (2014) y Digger, la cinta protagonizada por Tom Cruise que llegará en la recta final del 2026. Con semejante recital de miembros destacados de la industria, Porto Rico no parece representar una apuesta menor y sí una propuesta ambiciosa de esas que se debe marcar con una equis bien grande en el calendario fílmico.

Pero ¿de qué tratará realmente el Porto Rico? ¿cuándo llegará a los cines? ¿Puede Benito Martínez Ocasio asumir el liderazgo interpretativo de un proyecto tan relevante?

‘Porto Rico’: Bad Bunny y el origen de PR

Todavía no disponemos de una sinopsis oficial, pero el relato capitaneado por Bad Bunny ha sido descrito en su presentación como un «épico western caribeño y drama histórico». En sus declaraciones, Joglar expresó lo emocionado que estaba al poder ponerse al frente de un retrato tan vital para la comunidad puertorriqueña:

«Desde niño he soñado con hacer una película sobre mi país. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia. Esta película es una reafirmación de quiénes somos, narrada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece», recogía el medio THR.

Joglar y Erick Douây producirán para 1868 Studios, formando parte de la alianza que mantienen Residente y Sony Music para llevar «historias latinas al público global». Norton, Bill Migliore y Michael Bederman producirán para Class 5 Filmes e Iñárritu ejercerá como productor ejecutivo.

Norton profundizó un poco más sobre la temática de la cinta: «Esta película se encuentra en una tradición de películas que amamos profundamente, desde El padrino hasta Gangs of New York, que nos emocionan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas, al tiempo que nos obliga a enfrentar la historia en la sombra bajo la narrativa estadounidense del idealismo».

Un salto protagonista para Bad Bunny

Bad Bunny ha ido encarnando papeles cada vez más protagonistas en Hollywood. Desde su primera aparición en Narcos: México (2018), pasando por compartir pantalla en Bullet Train (2022) con Brad Pitt, hasta formar parte del elenco de Bala perdida (2025) de Darren Aronofski.

El cantante estuvo a punto de dar el salto protagonista con la adaptación de Marvel, El Muerto. Una historia de un superhéroe vinculado a Spider-Man que no terminó nunca de salir de la fase de preproducción. Se espera que Porto Rico llegue a los cines en algún momento de 2027.