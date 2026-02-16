‘El ser querido’: todo sobre la película con la que Javier Bardem conquistará el cine español en 2026

Pocos cineastas españoles pueden presumir de generar una gran expectación con el simple anuncio de sus proyectos. Pero sin duda, entre ellos se encuentra Rodrigo Sorogoyen. El madrileño lleva desde Stockholm (2013), su ópera prima, filmando alguno de los títulos más estimulantes de la última década en el séptimo arte patrio. Gracias en parte a una gran dirección de actores y a su maestría con el manejo del suspense, cualidad un tanto extinta entre los narradores audiovisuales de nuestros días. El interés en el trabajo del seis veces ganador del Goya es patente y ahora, toma un cariz de relevancia todavía mayor por el protagonismo del actor español más reconocido de la industria: El ser querido está protagonizada por Javier Bardem. A continuación, repasamos todo lo que sabemos de este ejercicio metacinematográfico cuya premisa nos ha recordado en parte a la excelente y reciente, Valor sentimental.

Producida como un proyecto original de Movistar Plus, la cinta marca la primera colaboración entre Sorogoyen y Bardem. No obstante, el director no está sólo en la confección del guion. El ser querido tiene en el libreto a la guionista Isabel Peña. La aliada narrativa de Sorogoyen es la responsable de la mayoría de producciones del realizador y eso, incluye la materialización de obras maestras como Que Dios nos perdone (2016) o El Reino (2018).

‘El ser querido’: Javier Bardem, padre y director de cine

Según la escueta sinopsis compartida, la trama de El ser querido gira en torno a un director de cine (Javier Bardem) y su hija actriz, los cuales tras años de distanciamiento deciden rodar juntos una película que implicará revivir los viejos roces que nunca han querido verbalizar del todo.

Acompañando al ganador del Oscar, el papel de hija recae sobre Victoria Luengo, quien ya fue dirigida por Sorogoyen en la aclamada serie Antidisturbios (2020). Aunque no es el único de dicha ficción que aparece en el reparto. Como por ejemplo, la participación de Raúl Arevalo y a Raúl Prieto. Después, Marina Foïs de As bestas y Pablo Gómez-Pando de Los años nuevos completan la parte del casting de actores recurrentes del director. Melina Matthews, Nuria Prims, Mourad Ouani y Malena Villa cierran el elenco secundario.

En la rueda de prensa de El ser querido, Javier Bardem dejó claro lo entusiasmado que estaba con la producción, rodada entre Madrid y Fuerteventura: «Estoy muy ilusionado con ser parte de este equipo y trabajar con Rodrigo. La historia que deseamos contar es excitante y hacerlo junto a los compañeros y compañeras que componen este elenco es un verdadero lujo».

¿Cuándo se estrena?

Dada la importancia del filme, El ser querido tendrá posiblemente una gran pasarela como antesala antes de aterrizar en el patio de butacas. Todavía no es oficial, pero lo más probable como ya le sucedió con As bestas (2022) es que la cinta termine apareciendo en Cannes (Sección Cannes Premiere) fuera de concurso y que después compita, ya de forma oficial, dentro de las grandes categorías del Festival de San Sebastián .

#RodajesCineEspañol Ya está en marcha ‘El ser querido’, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem y Victoria Luengohttps://t.co/4sP6SNAipr pic.twitter.com/wliu1xO35A — Academia de Cine (@Academiadecine) February 12, 2025

El público general todavía tendrá que esperar para verla: El ser querido llegará a los cines españoles el próximo 28 agosto de 2026.