Billie Eilish dará el salto a la actuación: protagonizará la adaptación de ‘La campana de cristal’

La lista de estrellas de la música que han dado el salto al mundo de la interpretación es casi inabarcable. Algunas de ellas terminan asimilando papeles memorables y protagónicos, como lo fue el trabajo de Lady Gaga en Ha nacido una estrella (2018). Mientras que otros como ASAP Rocky en Si pudiera, te daría una patada o Rosalía en la futura tercera temporada de Euphoria mantienen un perfil secundario. Ahora sabemos que Billie Eilish será de las primeras: la cantante adaptará la reconocida novela de Sylvia Plath, La campana de cristal.

Con sólo 24 años, la artista estadounidense tiene 10 premios Grammy y dos Oscar a la Mejor canción. Su primera estatuilla llegó con No time to Die, el tema principal de la última entrega de James Bond, Sin tiempo para morir (2021). Mientras que el segundo Oscar se lo brindó What Was I Made For?, su enérgico tema para Barbie (2023). Sin embargo, el reto en esta ocasión será mayúsculo dada su poca experiencia frente a una cámara y la relevancia del material de Plath dentro del universo literario. Por suerte para ella, el proyecto se está construyendo con cuidado. Focus Features (sello de Hamnet) podría ser la distribuidora oficial y en la dirección, la versión cinematográfica del retrato semibiográfico contaría con la visión Sarah Polley.

La canadiense comenzó su carrera como actriz en los 80 y 90, gozando de una gran popularidad y gusto por los cineastas de corte autoral de la talla de David Cronenberg, Wim Wenders o la directora Isabel Coixet, para quien protagonizó Mi vida sin mí (2003) y La vida secreta de las palabras (2005). Aunque su gran reconocimiento en Hollywood llegó con las nominación al Oscar a la Mejor película y su victoria en la categoría de Mejor guion adaptado por Ellas hablan (2022). Será la primera vez en la que Polley dirija a una estrella musical como Billie Eilish, siendo La campana de cristal el cuarto largometraje de ficción de su filmografía.

Billie Eilish protagoniza ‘La campana de cristal’

Polley dirigirá, pero también escribirá un filme producido por Joy Coalition, Studiocanal y la compañía de Brad Pitt, Plan B Entertainment. IndieWire fue uno de los primeros medios en confirmar la noticia que de materializarse, pasaría a formar parte de una de las producciones más esperadas del próximo año.

El desempeño de Billie Eilish será tremendamente exigente, pues el argumento detrás de La campana de cristal requiere un gran trabajo dramático. La historia sigue a Esther Greenwood, una joven de 19 años que lucha contra una enfermedad mental en la Nueva York de los años 50. Se considera que parte del argumento representa la propia psique interna de Plath, quien trágicamente se suicidó un mes después de la publicación del libro, tras una depresión clínica.

La novela fue llevada al cine por primera vez en 1979 con la dirección de Larry Peerce. Tras ella, la industria ha intentado revisitar el libro a través de proyectos que incluían a nombres como Kirsten Dunst o Dakota Fanning, pero ninguno de ellos llegó a buen puerto.

Los pasitos de Eilish en el audiovisual

Aparte de su consagración melódica en los Grammy y la alfombra roja, Eilish ha dado pequeños pasos en el audiovisual. De hecho, Eilish ya había aparecido de manera secundaria en la serie de Amazon, Swarm. Este verano la podremos ver en un documental de uno de sus conciertos grabado en 3D por el director de Avatar (2009), James Cameron.