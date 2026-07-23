Hiba Abouk comienza sus vacaciones con sus hijos y un espectacular posado

Lejos del bullicio, de las alfombras rojas y de los focos, Hiba Abouk ha vuelto a demostrar cuál es su auténtica prioridad cuando el calendario le concede un respiro. La actriz ha elegido, un verano más, la costa de Cádiz para disfrutar de unos días de descanso en familia, confirmando que este rincón del sur sigue siendo su refugio favorito para desconectar de la intensa actividad profesional.

La intérprete ha aprovechado un parón en sus compromisos para regalarse una jornada de playa marcada por la tranquilidad y la complicidad con sus hijos, Amín y Naím. Sin prisas y alejada del ambiente más exclusivo de otros destinos vacacionales, Hiba ha apostado por un plan sencillo: arena, mar y tiempo de calidad con los pequeños.

Hiba Abouk da comienzo a sus vacaciones

Durante el día se la ha podido ver completamente integrada en el ambiente relajado de la playa gaditana. Vestida con un favorecedor bikini verde de corte minimalista, combinado con unas gafas de sol negras y el cabello recogido, la actriz mostró una imagen natural y alejada de cualquier artificio. Un estilismo cómodo pensado únicamente para disfrutar del sol y de la compañía de sus hijos.

Los pequeños fueron los auténticos protagonistas de la jornada. Hiba permaneció pendiente de ellos en todo momento, compartiendo juegos a la orilla del mar, caminando por la arena y supervisando cada uno de sus movimientos mientras disfrutaban de un día de baño. En varios momentos, incluso, la actriz inmortalizó la jornada haciéndose un selfie junto a uno de ellos, un gesto que refleja el carácter cercano y familiar de unas vacaciones concebidas para crear recuerdos.

La elección de Cádiz no resulta casual. La provincia andaluza se ha convertido desde hace tiempo en uno de los destinos predilectos de numerosas personalidades que buscan privacidad sin renunciar a playas espectaculares y un entorno mucho más discreto que otros enclaves turísticos. En el caso de Hiba Abouk, este rincón parece haberse consolidado como el escenario perfecto para recargar energías antes de retomar sus proyectos profesionales.

Más allá de su impecable estado físico, que volvió a llamar la atención durante el paseo por la playa, la actriz transmitió una imagen de absoluta serenidad. Sonrisas, gestos de complicidad con los niños y una actitud relajada marcaron una jornada en la que no hubo lugar para otra cosa que no fuera disfrutar del presente.

En los últimos meses, Hiba ha sabido equilibrar su creciente actividad profesional con una faceta personal en la que sus hijos ocupan un papel central. Siempre que su agenda se lo permite, la actriz reserva tiempo para compartir experiencias con ellos, demostrando que la maternidad sigue siendo uno de los pilares fundamentales de su vida.

Mientras otros rostros conocidos apuestan por exclusivos destinos internacionales o largas escapadas en yate, Hiba Abouk vuelve a reivindicar el encanto de los planes sencillos. Un día de playa en Cádiz, dos niños correteando por la orilla y la tranquilidad de desconectar de todo han sido suficientes para confirmar que, en ocasiones, el verdadero lujo consiste precisamente en eso: disfrutar del verano junto a quienes más quiere.