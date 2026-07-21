Hiba Abouk desmonta el gran bulo sobre su divorcio de Achraf Hakimi: «Nunca llegamos a juicio»

Hiba Abouk ha decidido hablar como nunca antes sobre uno de los episodios más difíciles de su vida. Tres años después de su mediática separación de Achraf Hakimi, la actriz ha roto su silencio durante su participación en ‘Universo Calleja’, donde ha recordado cómo vivió el final de su matrimonio con el futbolista marroquí y ha desvelado cuál es la relación que mantienen en la actualidad. Lejos de alimentar cualquier polémica, la protagonista de El Príncipe ha apostado por un discurso basado en el perdón, la estabilidad emocional y el bienestar de los dos hijos que tienen en común, dejando además una de las frases más significativas sobre su divorcio: «Fracasamos como matrimonio, pero queremos tener éxito en nuestra labor de padres y ser familia de otra manera».

La ruptura entre Hiba Abouk y Achraf Hakimi se hizo pública en marzo de 2023, en un momento especialmente convulso para el futbolista. Pocos días antes, la Fiscalía de Nanterre había abierto una investigación contra el entonces jugador del Paris Saint-Germain por una presunta agresión sexual ocurrida en su domicilio. La actriz quiso aclarar entonces que la decisión de separarse era anterior a que trascendieran esos hechos y emitió un comunicado en el que confirmaba el fin de su matrimonio. Desde entonces, el procedimiento judicial ha seguido su recorrido en Francia y, tras más de tres años de instrucción, la justicia ha considerado que existen indicios suficientes para que Achraf Hakimi sea juzgado por un tribunal penal, una decisión confirmada en junio de 2026 por el Tribunal de Apelación de Versalles y que el internacional marroquí continúa recurriendo mientras mantiene su inocencia.

Sin embargo, durante su conversación con Jesús Calleja, Hiba Abouk ha preferido alejarse del ruido mediático para centrarse en las consecuencias personales que tuvo aquella etapa. La actriz, de 39 años, ha reconocido que 2023 fue el año más duro de su vida, una etapa en la que sintió que se acumulaban los golpes tanto en el ámbito personal como en el mediático. «Me estaba ocurriendo una desgracia tras otra y lo sufrí muchísimo. Que se rompiera mi familia, un divorcio que iba acompañado de una polémica un poco desagradable…», ha recordado visiblemente emocionada, confesando que lo más doloroso no fue únicamente poner fin a su matrimonio, sino ver cómo desaparecía el proyecto familiar con el que siempre había soñado.

Para Hiba Abouk, la familia siempre ocupó un lugar prioritario por encima incluso de su carrera profesional. La intérprete ha explicado que convertirse en madre era uno de los grandes objetivos de su vida y que la ruptura supuso un auténtico golpe emocional porque sentía que aquel sueño se rompía para siempre. «Formar una familia era mi sueño y es lo que más me ha faltado. Si me haces elegir entre cuatro Goyas, cinco Oscar o tener una familia, elegiría tener una familia sin ninguna duda», ha confesado durante el programa. Unas palabras con las que deja claro que, pese a su consolidada trayectoria como actriz, el éxito profesional nunca ha estado por encima de su faceta personal.

La presencia de sus dos hijos, Amín y Naím, hizo que todo el proceso fuera todavía más complicado. Hiba Abouk ha reconocido que desde que nacieron todas las decisiones importantes de su vida pasan inevitablemente por ellos y que esa responsabilidad fue determinante a la hora de gestionar el divorcio. «Es un shock a todos los niveles. Pero es un shock porque tengo dos hijos. Yo automáticamente todo lo que hago pienso en ellos primero», ha explicado, dejando claro que su prioridad absoluta ha sido siempre proteger a los pequeños de la enorme exposición mediática que rodeó la separación de sus padres.

Precisamente por ese motivo, la actriz asegura que tanto ella como Achraf Hakimi han hecho un importante esfuerzo para construir una relación cordial basada exclusivamente en el bienestar de sus hijos. Cuando Jesús Calleja le preguntó si seguía manteniendo contacto con el futbolista, la respuesta fue inmediata y contundente. «Sí. Fracasamos como matrimonio, pero queremos tener éxito en nuestra labor de padres y ser familia de otra manera. Lo seremos para toda la vida. Tenemos una buena relación, que es fundamental para que mis hijos crezcan en un entorno sano pese a todo», afirmó. Una declaración que refleja el cambio de etapa que ambos han conseguido construir después de una de las separaciones más comentadas de los últimos años.

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Uno de los pilares de esa nueva relación entre Hiba Abouk y Achraf Hakimi ha sido, según la propia actriz, el perdón. Durante la entrevista explicó que ha aprendido que dejar atrás el resentimiento resulta imprescindible para poder vivir en paz y seguir adelante. «Aprender a perdonar es fundamental para ser feliz y para tener paz», aseguró antes de añadir que procura mantenerse alejada de cualquier ambiente conflictivo. «No puedo con el mal rollo. Hay cosas de mal rollo en la vida, pero intento evitarlas. Es tan importante lo que siembras, de lo que te rodeas…», reflexionó, dejando entrever la filosofía con la que afronta actualmente su vida tanto personal como profesional.

La actriz también quiso aprovechar su intervención para desmentir uno de los rumores más repetidos tras su divorcio con Achraf Hakimi. Durante meses circularon informaciones que apuntaban a un supuesto enfrentamiento judicial entre ambos por el reparto de bienes tras la separación, una versión que Hiba Abouk ha negado rotundamente. «La separación fue absolutamente amistosa. Esos bulos de que llegamos a ir a juicio son mentira. No llegamos a ir a juicio nunca. Hicimos una separación amistosa», afirmó con contundencia, cerrando así definitivamente una de las polémicas que más titulares generó en aquel momento.