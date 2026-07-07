Hiba Abouk, actriz: «Tener una persona con alcoholismo en casa es complicado»

El formato de aventuras de Jesús Calleja tiene algo especial: entre montañas, caminatas y paisajes imposibles, sus invitados terminan bajando la guardia y hablan de sus temas más personales con el presentador de Universo Calleja. Y eso es justo lo que le ha ocurrido a Hiba Abouk. Antes de reunirse con el resto del grupo en el barrio musulmán de Xi’an (en China), la actriz se sentó a solas con el presentador para repasar su vida. Lo que salió de esa conversación fue uno de los momentos más íntimos de la temporada. En esta entrega, emitida el lunes seis de julio, estaba acompañada de Arancha Sánchez Vicario, leyenda del tenis español, que se incorporó al grupo en el que ya estaban Illo Juan, Gorka Ocho, Lola Lolita y Sofía Surferss.

La actriz, española de origen árabe, arrancó el relato explicando cómo llegaron sus padres a España. Fue en el 1976 cuando su padre aterrizó en Madrid para trabajar y se quedó, según ella misma cuenta, completamente enamorado de la ciudad. Hiba ha contado a los espectadores que su padre venía de un origen muy modesto, pero brillante para los negocios. Según ha explicado, su padre trabajaba como bróker y venía de una familia muy humilde. Era un tipo muy inteligente que supo hacer dinero. Pero el rumbo cambió: hizo fortuna y terminó arruinándose. «Llegan en el 76. Mi padre llega a trabajar ya. Es un hombre con un espíritu muy abierto y le gustaba mucho Europa. Le encantaba Madrid, llegó a Madrid y se enamoró», asegura la actriz en su charla con Calleja.

Una infancia marcada a los 8 años

Lo más duro llegó cuando Hiba tenía apenas ocho años. Con honestidad desarmante, la actriz resumió lo que supone crecer en ese entorno: «Tener una persona con alcoholismo en casa es complicado», confesó a Calleja. La situación obligó a un giro radical de la familia para sacar adelante la situación. Su madre, que nunca había trabajado, tuvo que buscarse la vida para sacar adelante a sus cuatro hijos e intentar mantener un nivel de vida que, reconoce la actriz, ya no se pudo sostener.

El esfuerzo familiar también recayó pronto sobre sus hombros. La propia Hiba empezó a trabajar con solo quince años, obligada por los problemas económicos, algo que dejó al presentador visiblemente conmovido durante la conversación. «Me estoy quedando petrificado», decía Calleja al escuchar el relato que sólo los más cercanos a la actriz conocían hasta ahora.

El teatro llegó a la vida de Hiba Abouk para mostrarle su pasión

En medio de aquella situación tan complicada, Hiba encontró una tabla de salvación inesperada: el teatro. Al ser la única actividad gratuita del colegio, se apuntó sin imaginar que cambiaría su vida. El escenario se convirtió en el lugar donde olvidarse de todo. Aquella vía de escape fue, en realidad, el germen de la exitosa carrera interpretativa que hoy la ha convertido en una de las actrices más reconocidas del país.

«La única actividad gratuita en el cole era hacer teatro y me apunté. Entonces ahí flipé porque me encantaba memorizar los textos, subir al escenario… Y cuando me subía al escenario era muy terapéutico, me olvidaba de absolutamente todo», contaba emocionada.

Aquellos problemas con el alcoholismo no se acabaron pronto, puesto que, como ella misma ha contado, los ha sufrido hasta hace bien poco. La actriz quiso destacar un dato esperanzador: su padre lleva un año sin beber, una victoria personal que da a todo el relato un cierre de superación.