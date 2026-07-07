El ‘streamer’ IlloJuan, sobre lo que paga de impuestos: «Son objetivamente altos»

El pasado lunes 6 de julio, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de Universo Calleja, en la que Jesús Calleja contó con invitados verdaderamente de lujo. Un claro ejemplo lo encontramos en el streamer IlloJuan, que no dudó un solo segundo en adentrarse de lleno en esta aventura, consciente de que iba a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. En un momento dado, el leonés no dudó un solo segundo en tratar de descubrir cómo había cambiado la vida del malagueño desde que comenzó a tener éxito como creador de contenido. Con esa confianza que le generó Jesús Calleja, IlloJuan no tuvo reparos a la hora de hablar abiertamente sobre un tema que suele evitarse en el mundo de las redes sociales. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al dinero y a los impuestos.

«Son objetivamente altos», comenzó diciendo el malagueño, respecto al porcentaje que tiene que pagar a Hacienda. Lejos de que todo quede ahí, el reconocido streamer explicó que, a pesar de esa innegable carga fiscal, jamás ha contemplado la idea de trasladar su residencia a Andorra. Algo que, en los últimos años, se ha vuelto bastante habitual entre los creadores de contenido en redes sociales. Fue entonces cuando Jesús Calleja no tuvo reparos a la hora de aprovechar la ocasión para preguntarle, de forma directa, por esa opción. El andaluz lo tiene claro: «Acabaría amargándome». Según él, el ahorro económico no le compensaría en absoluto, puesto que tendría que alejarse de su entorno y de la vida que ha construido en España.

De esta forma, durante su paso por Universo Calleja, IlloJuan dejó muy claro que para él es mucho más importante la estabilidad personal que la ventaja fiscal. ¡No tiene ningún tipo de duda! Lejos de que todo quede ahí, en su conversación con Jesús Calleja, el malagueño también se sinceró sobre el impacto que su fama ha tenido en su familia.

«Cuanto más audiencia y más gente te ve, cuanto más generas…», comenzó diciendo el streamer, viéndose interrumpido por el leonés: «¿Te va bien?». Él no tardó en responder: «Sí, yo estoy súper agradecido. Por suerte he podido solucionar mi vida, la de mis padres y la de mi hermana».

Por si fuera poco, el invitado de Universo Calleja fue mucho más allá: «En mi casa sabemos lo que es estar con el agua al cuello y, de repente, poder por fin decir ‘vivimos tranquilos’… Flipan de orgullo», expresó. Y añadió: «Le pude decir a mi padre: ‘Deja de trabajar’», reconoció, bajo la atenta mirada de Jesús Calleja.

A pesar de haber llegado a la cima en cuanto a éxito entre creadores de contenido, el streamer no tuvo reparos a la hora de compartir una reflexión. ¿A qué nos referimos, exactamente? A cómo ha gestionado la llegada del dinero sin perder en ningún momento sus prioridades. Y es que es evidente que el hecho de haber mantenido los pies en la tierra ha sido clave en su imparable carrera.