Lola Lolita, al límite y entre lágrimas en ‘Universo Calleja’: «El peor momento de mi vida»

El pasado lunes 29 de junio, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de Universo Calleja, en la que Jesús Calleja vivió una sorprendente aventura con IlloJuan, Lola Lolita, Sofía Surferss y TheGrefg, reconocidos creadores de contenido en redes sociales. Todos ellos iban a hacer frente a la durísima subida del monte Qixing, en China. Una experiencia que, indudablemente, les ha llevado al límite. Como suele ser habitual, Jesús Calleja ha hecho de guía, y lo ha hecho junto a una Lola Lolita que lo estaba pasando verdaderamente mal al sufrir de vértigo durante toda la subida. A pesar de todo, y contra todo pronóstico, logró llegar a la meta con éxito. Eso sí, a pesar de ese reto conseguido por parte de Lola Lolita, los espectadores de la cadena principal de Fuencarral fueron testigos de cómo hubo varios momentos de tensión.

Hasta tal punto que la joven no pudo evitar romper a llorar cuando todos se reencontraron. «Estoy pasando por el peor momento de mi vida», alcanzó a decir Lola Lolita, justo cuando estaba llegando a la parte más alta del monte. Lejos de que todo quede ahí, fue mucho más allá: «Por favor te lo pido, Jesús», indicó, mientras se apresuraba y respiraba aliviada tras haber conseguido ese complicado reto, a pesar de su vértigo. Una vez arriba, antes de que el resto de invitados de esta entrega de Universo Calleja llegaran al destino, la alicantina se sinceró como nunca con Jesús Calleja: «No paran de quejarse». El leonés, por su parte, prometió que iba a echar la bronca al resto por «todo lo que le había caído a Lola Lolita» por detrás, durante el ascenso.

Cuando el resto de invitados de Universo Calleja llegaron a la meta, primero Sofía Surferss (hermana de Lola Lolita) y luego Illo Juan, no pudieron evitar mostrar su malestar y su enfado por «lo lento» que se había hecho esta subida del monte Qixing. Por lo tanto, con ese comentario, daban a entender que esa situación se había dado por Lola Lolita.

Pero no todo queda ahí, puesto que también reconocieron que, incluso, se habían llegado a ver superados por la situación. Dadas las circunstancias, y especialmente después de lo sumamente mal que lo había pasado, Lola Lolita no pudo evitar explotar. Hasta tal punto que se alejó del resto de compañeros, visiblemente destrozada. «Está estresadísima», alcanzó a decir Jesús Calleja.

Al tratarse de una aventura que debían vivir en equipo, Jesús Calleja trató de hacer todo lo que estaba en su mano para tratar de calmar las aguas entre los creadores de contenido en redes sociales. Y todo para que esta experiencia terminase de la mejor manera posible. Es por eso que un abrazo grupal hizo que esos malos rollos quedasen atrás y, así pues, se pudiese poner el broche final a este impresionante viaje que, desde luego y a buen seguro, no olvidarán jamás. ¡Especialmente Lola Lolita, estamos completamente convencidos!