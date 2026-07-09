El jugador marroquí, Achraf Hakimi, ha deslumbrado al mundo del fútbol desde su comienzo en él. Un jugador vertical y ofensivo que permite a sus equipos disponer de un auténtico puñal por la banda derecha. Sus dotes como futbolista son muy variadas, lo que le convierte en un jugador impredecible, a la par que versátil para sus entrenadores.

Cuántos años tiene Achraf Hakimi

El marroquí tiene actualmente 27 años, ya que nació el cuatro de noviembre de 1998. Un jugador que, a pesar de no tener una alta edad, es toda una figura del deporte con una trayectoria reconocida y galardonada.

Dónde nació Achraf Hakimi y cuál es su origen

El caso del actual jugador del PSG es bastante curioso. A pesar de jugar para el combinado marroquí, Achraf nació en Madrid. Posee doble nacionalidad marroquí y española, lo que le llevó a decantarse por una de las dos para disputar los encuentros internacionales de selecciones, eligiendo Marruecos como su opción definitiva.

Cuánto mide y cuánto pesa Achraf Hakimi

Hakimi tiene una altura de 1,80 metros, y su peso ronda los 73 kilos. Una complexión óptima para la posición en la que se desenvuelve, ya que en ella es muy necesaria la verticalidad y la explosividad.

En qué posición juega Achraf Hakimi

El jugador ha desempeñado varias posiciones a lo largo de su carrera, pero su ubicación principal sobre el verde es la de lateral derecho. Sin embargo, dependiendo del estilo de juego del equipo en el que milite, y debido a sus características como jugador, puede jugar también como carrilero por la banda derecha.

La función de un carrilero es prácticamente la misma que la de un lateral derecho, pero con matices. Es una posición retrasada en la banda derecha, por detrás de los jugadores de ataque, pero que adopta posiciones más ofensivas, doblando al extremo en el ataque para ofrecer otra vía ofensiva.

Por qué juega con Marruecos si nació en España

Achraf tuvo la opción de decidir con cuál de las dos selecciones quería ser seleccionado. La decisión de jugar con Marruecos corresponde a preferir al país de origen de sus padres, optando así por disputar los partidos con la selección marroquí. Como bien mencionábamos anteriormente,. La decisión de jugar con Marruecos corresponde a, optando así por disputar los partidos con la selección marroquí.

Los padres de Achraf Hakimi, Hassan Hakimi y Saida Mouh, son originarios de Marruecos. Emigraron a España cuando eran jóvenes y se establecieron en la ciudad de Madrid; de ahí la doble nacionalidad del jugador.

Los equipos en los que ha jugado Achraf Hakimi

Hakimi ha sido un jugador trotamundos a pesar de su joven edad, pasando por cuatro de las cinco grandes ligas europeas. Su carrera comenzó en las categorías inferiores del Real Madrid, equipo con el que acabaría debutando en la temporada 2017/2018, bajo las órdenes de Zinedine Zidane. Tras una gran temporada, marchó cedido al Borussia Dortmund alemán, donde el jugador cuajó una buena campaña, convirtiéndose en uno de los jugadores capitales del equipo.

Esa buena campaña hizo que muchos equipos europeos pusieran el foco en el jugador, y finalmente hizo las maletas dirección a Italia para fichar por el Inter de Milán. Un equipo el italiano donde terminó de afianzarse como uno de los mejores laterales del mundo, y que llamó la atención del PSG.

Cuándo fichó por el PSG y cuánto costó

Su fichaje por el PSG se produjo en la temporada 2020/2021, por un precio total de 68 millones de euros, procedente del Inter de Milán. En Francia se ha convertido en santo y seña del equipo doble campeón de la Champions League bajo las órdenes del entrenador español Luis Enrique.

Cuánto cobra Achraf Hakimi

Su contrato actual con el PSG refleja un salario anual de 13,20 millones de euros, tras su reciente renovación en 2025. Estas cifras se traducen en 1,1 millón al mes, 257 mil euros a la semana y 37 mil euros al día. Unas cifras que le convierten en el lateral derecho mejor pagado del mundo.

Quién es la pareja de Achraf Hakimi y cuántos hijos tiene

El futbolista Achraf Hakimi se encuentra oficialmente soltero tras su divorcio de la actriz española Hiba Abouk, con quien estuvo casado desde 2020 y comparte dos hijos. Un divorcio que ha generado bastantes controversias entre ambos en los últimos años.

Tras la separación, ha sido vinculado sentimentalmente con la modelo y actriz Nora Fatehi y con la modelo Imaan Hammam. Asimismo, también fue vinculado con la cantante española Lola Indigo tras ser vistos juntos en Ibiza.

Cuántos títulos ha ganado Achraf Hakimi

El palmarés del jugador es bastante extenso, a pesar de tener tan solo 27 años. Después de haber jugado para equipos de élite mundial, el marroquí ha podido levantar metal en un total de 22 ocasiones, entre títulos individuales y colectivos.

En lo que a estos últimos respecta, destacan sus 5 campeonatos nacionales franceses, un trofeo liguero de Italia y un total de tres Champions League. También ha levantado 10 trofeos entre copas nacionales, supercopas europeas y nacionales y un mundial de clubes.

En el plano internacional, la FIFA le reconoce a Marruecos como el ganador de la pasada edición de la Copa África, y además ha recibido dos veces el premio al mejor jugador marroquí anual, y una vez el de mejor jugador africano del año.