Fallece a los 18 años la actriz Kaylee Hottle, conocida por la saga ‘Godzilla vs. Kong’

Kaylee Hottle, la joven intérprete que interpretó a Jia en las películas Godzilla vs. Kong y Godzilla y Kong: El nuevo imperio ha fallecido tras un accidente automovilístico a los 18 años de edad. La intérprete se había convertido en una de las caras más reconocibles del llamado MonsterVerse y los fans de la saga están devastados. La noticia de la tragedia la ha dado en redes sociales el padre de la actriz.

Kaylee, originaria de Atlanta, Georgia, nació en una familia con varias generaciones de personas sordas. Comenzó su carrera a los 9 años , en particular en un anuncio de servicio público para la aplicación de mensajería de video en vivo Glide, utilizada por muchos miembros de la comunidad sorda y con discapacidad auditiva.

Su salto a la fama ocurrió en 2021 cuando Kaylee interpretó, en Godzilla vs. Kong a Jia, una adolescente que se comunica con King Kong mediante el lenguaje de signos y vive en la Isla Calavera con el personaje de Rebecca Hall, la Dra. Ilene Andrews. La joven actriz repitió el papel en la película de 2024 Godzilla X Kong: El Nuevo Imperio.

Además de ser una figura clave de la saga del MonsterVerse auspiciada por Legendary Entertainment y Warner Bros y ser muy querida por los fans de la franquicia, Kaylee Hottle también era un referente dentro de la comunidad sorda. En su currículum también destaca un capítulo de la serie Magnum, remake de la ficción ochentera protagonizada por Tom Selleck.

Su padre, roto de dolor

El padre de la actriz, Joshua Hottle, declaró al portal TMZ que su hija falleció en un accidente automovilístico la madrugada del martes en Maryland.

Joshua también compartió la trágica noticia en una transmisión en vivo en redes sociales de casi 23 minutos de duración, explicando en lengua de signos americana que tuvo que volar desde Texas para reclamar su cuerpo.

Joshua aclaró en la entrevista que se enteró de que Kaylee había sufrido un grave accidente de coche y que, poco después del impacto inicial, los funcionarios lo llamaron para informarle de que su corazón se había detenido de camino al hospital.