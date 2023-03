Hiba Abouk confirma su separación y lanza un dardo a Achraf Hakimi

Hiba Abouk ya no aguantaba más. La actriz ha emitido un comunicado en el que confirma su separación de Achraf Hakimi semanas después de la acusación de violación de su ya ex marido. La intérprete española de origen tunecino pone fin a muchas de las especulaciones que han salido en redes sociales y medios de comunicación, y pide respeto para ella y sus hijos en una siutación muy difícil.

«Hoy me siento en el deber de hacer público este comunicado para manifestar mi estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan. Y aun cuando en determinados temas o asuntos delicados el silencio puede favorecer, tengo la necesidad perentoria de explicarme, para así poder retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible, protegiendo por encima de todo a mis hijos que son, como no puede ser de otra manera, mi absoluta prioridad», comienza.

«Fracaso del proyecto familiar»

Hiba Abouk confirma que su separación era ya un hecho antes del Caso Achraf: «La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena. Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia. He necesitado tiempo para digerir este shock».

Y, por último, lanza un dardo a Achraf y no se pone de su lado: «Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto, dada la gravedad de la acusación, solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia. Os ruego que respetéis mi intimidad y la de mis hijos en estas delicadas circunstancias. Gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo, cariño y respeto».