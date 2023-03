Hiba Abouk: un amargo regreso a España y una imagen que lo dice todo

El pasado 27 de febrero, Le Parisien informó en sus páginas que una mujer de 24 años se había personado en una comisaría de la capital francesa para relatar la presunta violación por parte de Achraf Hakimi. Pese a que ella tan solo quiso alertar de los hechos, la policía francesa decidió interponer una denuncia para que la supuesta agresión sexual quedase en manos de la justicia.

Desde ese momento, Hiba Abouk tan solo apareció en el universo 2.0 para compartir su viaje familiar a Dubái. «Sumando momentos», dijo con una fotografía junto a sus dos pequeños. Pero ni rastro de su marido. Ahora, la intérprete de El Príncipe ha reaparecido frente a las cámaras con una imagen que lo dice en todo en medio de uno de los momentos más convulsos de su vida.

La actriz ha puesto fin a sus vacaciones y ha reaparecido en el aeropuerto de Madrid. Un detalle que ha hecho saltar todas las alarmas, ya que no se entiende el porqué no ha vuelto a su residencia en París, donde vivía desde que su marido fichase por el París Saint-Germain. Con rostro serio y ataviada con gafas de sol, Hiba ha mantenido su silencio y no ha querido hacer declaraciones sobre el presunto delito vinculado a su pareja.

Según ha comunicado Lecturas, la intérprete de Con el culo al aire se ha refugiado en la capital con el calor de sus hijos, intentando llevar una vida lo más normal posible para que la situación no les afecte. Además, una serie de movimientos han alzado la voz de los rumores que apuntan a un divorcio. Aparte de no acompañar a Hakimi a los premios The Best, la actriz tampoco suspendió su estancia en Dubái cuando saltó el escándalo ni acudió a la Fashion Week de la capital francesa, de la que es ya un rostro habitual. Sin embargo, continúan siguiéndose en las redes sociales, donde ninguno de los dos ha vuelto a dar señales de vida.

Mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos, la abogada del futbolista, Fanny Colin, sigue defendiendo su inocencia: «Ha sido, en este asunto, objeto de una tentativa de extorsión». Sin embargo, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, lo tiene claro: «La imputación demuestra que el juez de instrucción ha considerado que hay indicios graves y concordantes de la comisión de un crimen de violación del que mi clienta es la víctima».

Por su parte, Lecturas ha publicado que este último gesto de la actriz ha acrecentado aún más los rumores de divorcio que suenan desde que estallase la bomba. Fue el pasado mes de enero cuando Socialité habló por primera vez de un posible distanciamiento de la pareja. La ausencia de fotografías juntos desde meses atrás hizo saltar todas las alarmas, especulándose que podrían estar atravesando una crisis sentimental. Habladurías que empezaron a cobrar sentido cuando la actriz compartió un vídeo de sus mejores momentos de 2022 en el que su marido no aparecía. Ahora, ha sido El cierre digital el medio que ha comunicado que Hiba Abouk y Achraf Hakimi podrían haber iniciado los trámites de separación, una decisión que vendría motivada por la presunta violación del futbolista.