Negros nubarrones se ciernen sobre Achraf Hakimi. La Justicia francesa lo investiga como autor de una presunta violación a una joven francesa de 24 años. Una noticia de impacto y que ha puesto en jaque al exjugador del Real Madrid, quien a su vez podría estar pasando un mal momento personal. La apertura de este proceso ha vuelto a poner el foco en la salud de su matrimonio con la actriz española Hiba Abouk.

Como si de un jarrón que cae al vacío se tratara, algo da la sensación de haberse roto en un vínculo que no presentaba fisuras. No aparentemente. Desde el inicio de su relación, allá por el año 2018, siempre se habían presentado como una pareja muy unida, que se dedicaba líneas románticas en redes y que no escatimaba en elogios mutuos ante los micrófonos.

Valga como ejemplo la felicitación de cumpleaños que le hizo el ex jugador del Real Madrid a su todavía mujer hace unos días: «Amor, en este día tan especial quiero recordarte lo importante que eres en mi vida porque eres la persona que me hace sonreír día tras día. Que Dios te cuide y nos permita festejar de la mano todos tus cumpleaños. Mis mejores deseos para ti hermosa. Te quiero».

Un nuevo escenario

El escándalo de la supuesta agresión abre un panorama completamente nuevo para Achraf Hakimi, pero quizá esté lloviendo sobre mojado en lo que a su matrimonio con la actriz de ascendencia líbano-tunecina se refiere.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

Desde hace meses que los seguidores de ambos vienen alertando de la poca actividad en común que experimentan en redes sociales. Para encontrar su última imagen juntos hay que remontarse a comienzos de octubre del 2022 y ni siquiera era una foto de ocio, sino la promoción de una entrevista con una conocida revista. Esos mismos días estuvieron en un evento parisino.

Desde entonces, ni una sola mención de Achraf Hakimi ni de Hiba Abouk hacia la otra parte de la pareja. ¿Qué ha pasado entre ellos? Los rumores de crisis les han perseguido, por más que la intérprete de El Príncipe buscara despejarlos diciendo que eran falsos e infundados. Lo que no lo es, es que su última reaparición pública fue en mayo de 2022 en el 75º aniversario del festival de Cannes.

El futbolista del PSG aún no se ha pronunciado al respecto, ni sobre el truculento caso que protagoniza ni sobre el estado de su matrimonio con la actriz. Sin embargo, hay actos que hablan por sí solos y uno de ellos ha tenido lugar en las últimas horas. Hiba Abouk ‘abandonó’ a su marido en la gala de los premios The Best, justo unas horas después de estallar el escándalo.

Mientras que Achraf Hakimi estaba en la alfombra verde de los galardones, la actriz se encontraba de vacaciones en Dubái junto a los dos hijos del matrimonio. ¿Es el fin de su relación? Sólo el tiempo dirá.