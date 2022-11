En septiembre de 2021, Hiba Abouk y Pilar Rubio comenzaron su aventura en París cuando sus respectivas parejas pasaron a formar parte del Paris Saint Germain. La primera en llegar a la ciudad de la luz fue la protagonista de El Príncipe, que dio un rumbo en su vida a principios de verano con la incorporación de Achraf Hamiki al equipo. Tras ella llegó la colaboradora de El Hormiguero y, por último, Antonela Roccuzzo, que se unió a la pandilla de la mano de Leo Messi.

Sin embargo, lo que podría haber sido una amistad de lo más forjada -teniendo en cuenta que los jugadores han unido lazos en el terreno de juego- no hay rastro de que eso sea así. Dejando a un lado al catalán, se esperaba que Hiba y Pilar se convirtieran en íntimas, pues es mayor el paralelismo de sus vidas que les une que las diferencias que les pueden separar. Ambas son unas celebrities de lo más reconocidas en el panorama nacional: mientras la mujer de Sergio Ramos es un rostro conocido de la televisión, la mujer de Achraf es una de las actrices más aclamadas de la industria.

Además, ambas acumulan en las redes sociales millones de seguidores, convirtiéndose así en unas de las influencers del momento que no dudan en colaborar con las marcas más TOP. Además, tanto Pilar como Hiba han conseguido formar una familia junto a los futbolistas, siendo dos de las WAG’s más consolidadas y aclamadas del mundo. Ambas están completamente involucradas en la crianza de los pequeños de la casa y, sobre todo, han continuado con sus compromisos laborales a pesar de la mudanza, viajando a España cada vez que tienen que llevar a cabo algún proyecto profesional. Pero, a pesar de parecer ser almas gemelas, lo cierto es que hasta la fecha no se ha conocido en qué punto podría estar su relación. No hay rastro de una foto juntas, de un like en las redes sociales ni de una mínima esperanza de amistad. Todo lo contrario, ni si quiera se siguen en Instagram, algo que podría tener su origen en 2014.

Por aquel entonces, una portada de Cuore sacaba a la luz unas fotografías de la actriz saliendo de la casa de Sergio Ramos, lo que no tardó en encender las redes con rumores sobre una posible relación. Una mediática situación que se vio incrementada por que el madridista y Pilar Rubio estaban esperando su primer hijo. Aunque tanto uno como el otro negaron esa historia de amor, en el caso de Hiba sí que admitió tener una amistad con el futbolista, algo que no habría sentado nada bien a la colaboradora de El Hormiguero y que podría haber sido el detonante de este sonado distanciamiento a pesar de que sus respectivos maridos han unido puentes.

Y es que, aunque entre ellas no exista una estrecha relación, lo cierto es que sus parejas sí mantienen una buena sintonía de la que han hecho alarde en las redes sociales. Sin ir más lejos, hace apenas unos días, Sergio Ramos organizó una pequeña fiesta en su espectacular finca de Sevilla en la que Mbappé y Hakimi fueron sus invitados de honor. Desde su llegada a París, ha hecho buenas migas con sus compañeros, forjando una amistad que parece ir más allá del terreno de juego. Esta reunión podría suponer un antes y un después en las amistades de ambos matrimonios, pues dada su complicidad, podría ser el comienzo de una amistad entre las mujeres de su vida. Sea como fuere, la relación entre las WAG’s es una incertidumbre en el horizonte, un misterio aún por resolver.