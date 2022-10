París se viste de gala para recibir a las WAG’s en la gran noche de Benzema

Todas las miradas estaban puestas en este lunes, 17 de octubre, y especialmente aquellas a las que les gusta el fútbol, y no es para menos. Ha sido durante esta misma tarde en torno a las 19:00 horas cuando el Théâtre del Châtelet de París se ha vestido de gala para presenciar el evento del Balón de Oro 2022 con algunos rostros conocidos del panorama nacional como grandes protagonistas. Estos no eran otros que Modric, Vinicius, Courtois y Benzema, que forman parte de los considerados como los diez mejores jugadores del mundo.

Pero si algo caracteriza a esta relevante cita para el deporte no es solo lo meramente futbolístico, sino también lo estilístico. Y es que, tanto las nominadas al Balón de Oro femenino como las parejas de los futbolistas no han querido desaprovechar la oportunidad de enfundarse en una serie de looks con los que han demostrado su exquisito gusto en lo que a moda se refiere.

Una de las primeras en aparecer en la alfombra roja propia de la cita era Izabel Goulart, que apostaba por un elegantísimo vestido negro con aberturas en el pecho, en la tripa y en la espalda que podían verse a la perfección gracias a su coleta alta y tirante.

Sin duda alguna, una de las grandes protagonistas de la noche sería Alexia Putellas. Como flamante ganadora del Balón de Oro 2021 y a punto de convertirse en la galardonada del 2022 también, la catalana acudía a la que ya es su exitosa cita anual enfundada en un vestido firmado por Jesús Peiró con corte de sirena, dobles escotes en veladura, tirantes bordados, crep elástico y malla de red con cristales Swarovski en oro atornasolado. Un impecable diseño que también es un guiño al color dorado del premio de la cita y al de la Torre Eiffel, emulando sus brillos al emblemático monumento característico de París.

Por otro lado, otra de las protagonistas más destacadas de la cita era Jordan Ozuna, que no tenía reparo en acompañar a su pareja, Karim Benzema, en la que sería una de las noches más importantes de su vida. Y es que, el jugador madridista se ha coronado con su primer Balón de Oro, razón por la que su novia se ha vestido a la altura de las circunstancias apostando por el color granate y los brillos por doquier, haciendo especial énfasis en su melena rizada.

Quien tampoco ha querido perderse el evento ha sido la prometida de Thibaut Courtois, Mishel Gerzig, que ha recogido su melena rubia en un moño alto para dejar ver más fácilmente un vestido satinado en color marrón chocolate con tirantes y cut out que realzaba su figura a la perfección. De esta manera, la joven se convertía en una de las testigos principales al ver a su pareja conseguir el premio a mejor portero del año gracias a su buenísima temporada con el Real Madrid.