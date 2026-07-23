Dónde ver ‘Verano azul’: todo sobre la serie española más especial

Una de las series perfectas para ver en familia es la española Verano azul. Una ficción de Antonio Mercero que nos sorprendió con películas como La cabina o Planta 4ª, pero que triunfó sin dudas con la serie Verano azul. Esta ficción fue emitida por Televisión española en 1981 y 1982 y cuenta con una sola temporada de 19 episodios. Sus protagonistas son una pandilla formada por cinco chicos Bea, Desi, Javi, Quique, ‘Piraña’ y Tito que veranean con sus padres en Nerja, un pueblo de la costa del Sol. A este grupo se unirá Pancho, un chico del pueblo que trabaja como lechero, Julia, una curiosa pintora, y Chanquete, un viejo pescador. Los protagonistas de esta serie se convertirán en grandes amigos tras la llegada de estos cinco chicos a la localidad y vivirán juntos grandes aventuras que cambiarán para siempre sus vidas.

Una serie inolvidable para toda una generación que disfrutaron de las aventuras de estos chicos y que reflejaba la forma de entretenerse en los veranos de los años ochenta. Esta serie se convirtió en todo un éxito de audiencia en RTVE y se convirtió en uno de los grandes éxitos de la plataforma de televisión. En la actualidad Verano azul se puede ver de forma gratuita a través de RTVE Play, pero también se puede disfrutar de los episodios de esta serie a través de plataformas como FlixOlé, Max, Movistar Plus+ y también en el canal Enfamilia que está disponible en varios servicios de streaming.

Unas vacaciones de verano inolvidables

La serie Verano azul está protagonizada por una pandilla de chicos de diferentes edades, Bea, Javi, Pancho, Desi, Quique, Tito y Piraña, que disfrutan de su amistad en la localidad de Nerja. Los chicos se divierten en verano en la playa, dando paseos con sus bicicletas e inventando diferentes aventuras para entretenerse en los días de vacaciones. Además, estos chicos logran establecer un vínculo estrecho con Chanquete, un pescador que vive en un barco y que disfruta de su vida en el pueblo, y Julia, una curiosa pintora, que viven en el pueblo.

Una serie que para muchos se adelantó a su tiempo ya que se trataban temas como la protección de los animales, la ecología o el feminismo en un momento en el que no se hablaba de ello en otras ficciones de la época. También se tratan temas con las relaciones con los padres durante las vacaciones o el entretenimiento que puede ofrecer un pueblo a una familia en verano.

El reparto de esta emotiva serie

Los protagonistas de la serie Verano azul son el actor Juanjo Artero que interpretó el papel de Javi, las hermanas Pilar y Cristina Torres daban vida a Bea y Desi, Miguel Joven a Tito, Miguel Ángel Valero a Piraña y Gerardo Garrido a Quique.

El actor José Luis Fernández Expósito interpretó el papel de Pancho, el joven del pueblo que se une a la pandilla. En cuanto a los adultos el actor Antonio Ferrandis interpretaba el papel de Chanquete, el cual vivía en el barco La Dorada, y la actriz María Garralón que daba vida a la pintora bohemia.

Aunque todos los chicos intentaron seguir con su carrera como actores excepto Pilar Torres, la actriz que daba vida al personaje de Bea, el único que destacó fue el actor Juanjo Artero que ha trabajado en diferentes papeles en series tan conocías como El Comisario, El barco o Servir y proteger. Miguel Joven y Miguel Ángel Valero grabaron un disco y Juanjo Artero y José Luis Fernández Expósito crearon un dúo musical.

Además en el reparto de esta serie estaban numerosos actores conocidos de la época como Manuel Tejada, que interpretaba el padre de Bea y Tito, Elisa Montes a su madre, Manuel Gallardo al padre de Javi, Helga Liné a su madre, Carlos Larrañaga al padre de Desi, Concha Cuetos a Pilar Cosme, su madre, que estaba separada, Manuel Brieva y Ofelia Angélica a los padres de Piraña y Fernando Hilbeck y Concha Leza a la madre de Quique.

También en la serie Verano azul aparecían actores como Fernando Sánchez Polack que daba vida a dueño del bar, Emilio Rodríguez al médico del pueblo, Esther Gala, a la tía de Desi, Lorenzo Ramírez al policía municipal e incluso Antonio Mercero hace un pequeño cameo interpretando al director del hospital.

La serie Verano azul fue todo un éxito de audiencia cuando se estrenó en 1981 y es una buena opción para entretenerse las tardes estivales con toda la familia si no la habéis visto todavía o para los nostálgicos que quieran disfrutar de nuevo de las aventuras de Bea, Javi, Pancho, Desi, Quique, Tito y Piraña. Uno de los mejores planes para toda la familia para no pasar calor este verano.