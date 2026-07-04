Qué fue de Piraña de ‘Verano Azul’: de estrella de la televisión a enseñar ingeniería telemática en la universidad

Las producciones audiovisuales españolas siempre han ocupado un lugar importante en la industria interpretativa. Pero, si hablamos de una de las ficciones más icónicas de nuestro país y que marcó a toda una generación de manera significativa, Verano Azul ocuparía los primeros puestos de nuestra lista. Y es que fue en 1981 cuando la audiencia española tuvo la oportunidad de conocer a sus queridos protagonistas. Un grupo de niños que disfrutaban de sus vacaciones de verano en Nerja, Málaga. De esta manera, cada uno con sus peculiaridades y curiosidades, logró conectar. Fue así como conocimos a Pancho, Javi, Piraña, Tito, Quique, Bea y Desi.

En esta ocasión, hablaremos un poco sobre el actor que daba vida a Piraña. Y es que, aunque fue uno de los personajes favoritos de la audiencia, curiosamente, fue uno de los que más costó encontrar. Originario del barrio de Chamberí, en Madrid, Miguel Ángel Valero participó en las audiciones de Verano azul animado por la hija de la panadera de al lado de su casa. Viajó hasta Málaga con su madre y lo que sucedió después es historia. La serie se grabó entre el verano de 1979 y las Navidades de 1980, pero lo que jamás se imaginaron fue el éxito internacional que cosecharían.

Piraña conquistó a los fans de ‘Verano azul’

Tras su paso por esta ficción, Miguel Ángel Valero se unió al elenco de El rollo de septiembre y apareció en algunos capítulos de La bola de cristal. Pero, conforme fue creciendo, comprendió que quería orientar su futuro laboral hacia el ámbito de las telecomunicaciones. Así pues, se graduó en Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), donde luego empezó a dar clases como profesor.

Asimismo, para su doctorado creó, junto a su equipo, el primer servicio de telemedicina en el hogar que existió en España. Lejos de quedar aquí, años después, fue elegido director del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), del Imserso en Madrid. «Ha trabajado en más de 35 proyectos europeos y nacionales relacionados con sistemas de información accesibles, redes y servicios telemáticos para e-salud en tareas de coordinación, modelado e implementación de servicios de telemedicina y m-salud en el hospital, el hogar y zonas rurales», informa su página en la UPM.

Una carrera profesional de infarto que no para de crecer. Y es que, además, ha sido premiado con varios galardones por su labor y es autor de 3 libros. Por otro lado, está casado y ha formado su propia familia junto a su mujer. Padre de tres hijos, confiesa haber visto con ellos la serie que tantas alegrías le dio. Pues, aunque hayan pasado 45 años, Verano azul siempre tendrá un lugar especial en su corazón.