¿Conoces todos los secretos de la saga Rivera Pantoja? Ponte a prueba
El anuncio de Kiko Rivera de que ha sufrido un nuevo ictus ha vuelto a poner el foco en la familia Rivera Pantoja
La familia Rivera Pantoja es una de las sagas más mediáticas de nuestro país
Mientras el DJ se recupera y afronta este delicado momento, repasamos la historia de un clan que ha protagonizado innumerables titulares
La familia Rivera Pantoja vuelve a estar en el centro de la actualidad después de que Kiko Rivera haya anunciado que ha sufrido un nuevo ictus, un episodio de salud que le ha obligado a cancelar toda su gira de verano y centrarse por completo en su recuperación. El DJ ha compartido un emotivo comunicado en el que asegura que esta vez el ictus ha sido «un poco más fuerte», aunque confía en superar las secuelas con rehabilitación y el apoyo de los suyos.
Con motivo de esta noticia, ponemos a prueba tus conocimientos sobre una de las sagas más mediáticas de España. Desde Paquirri e Isabel Pantoja hasta Fran Rivera, Cayetano, Isa Pantoja o Anabel, pasando por sus romances, reconciliaciones, éxitos y polémicas. ¿Eres capaz de responder correctamente a las 10 preguntas y demostrar que eres un auténtico experto en el universo Rivera Pantoja?