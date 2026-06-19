La cara de Anita Matamoros al ser preguntada por el ‘machetazo’ de su madre en la tarta de su boda

Madrid ha dado el pistoletazo de salida al verano. Y lo ha hecho con un evento en plena Castellana al que, como no podía ser de otra manera, acudieron una larga lista de rostros conocidos. Entre ellos, Anita Matamoros, quien atendió a los micrófonos de COOL para recordar cómo vivió la mediática boda de su madre, Makoke, celebrada hace apenas unos días en Ibiza.

La joven aseguró que fue un día inolvidable y que lo guardará para siempre entre sus recuerdos más especiales. «Estuve feliz todo el rato. Tenía una sonrisa de oreja a oreja constante. Fue divertidísima y lo pasamos genial todos los que estuvimos allí», comenzaba a explicar. Aprovechando su intervención, este medio no quiso dejar pasar la oportunidad de preguntarle por uno de los momentos más comentados de la celebración: el viral corte de la tarta nupcial que protagonizó Makoke. Una escena que, al recordarla, Anita no ha podido evitar reproducir la misma expresión de asombro que mostró cuando la presenció en primera persona.

«Yo lo viví en directo. Y me quedé así», comenzaba a decir mientras imitaba el gesto de sorpresa, dejando entrever el impacto que le causó aquel instante. Sin embargo, lejos de compartir las críticas que ha generado el vídeo en redes sociales, Anita ha asegurado que el momento le encantó. «Una cosa que me gustó mucho de mi madre es que no se cohibiera porque hubiera cámaras. Que fuera ella, que lo disfrutara. Y eso me gustó mucho. Y es que fue así, al día siguiente estábamos todos partidos de risa», confesaba entre risas.

Cabe destacar que, en vez de cortar la tarta con delicadeza, tal y como suele ser habitual en este tipo de celebraciones, Makoke utilizó el cuchillo con tanta vehemencia que el vídeo del momento no tardó en dar la vuelta a la red. Y es que parecía como si estuviera dando machetazos al pastel. Algo que ha sido analizado incluso por expertos en protocolo, que han señalado que «la educación hay que mantenerla siempre» y que no era apropiado. Sin embargo, su entorno parece haberlo vivido de una manera muy distinta. De hecho, a juzgar por las palabras de Anita, lejos de convertirse en un episodio incómodo, terminó siendo una de las anécdotas más divertidas y recordadas de toda la boda.

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La reacción de Laura Matamoros a los ‘machetazos’ de Makoke

En el otro lado de la balanza se encuentra Laura Matamoros, quien también estuvo presente en el evento celebrado el pasado jueves, 18 de abril, en pleno centro de Madrid. A pesar de la larga relación sentimental que mantuvo con su padre, Laura nunca ha tenido una buena sintonía con Makoke y es por ello por lo que COOL también quiso saber su opinión acerca del vídeo viral de la mencionada con la tarta nupcial.

En su caso, se limitó a decir «que no tenía nada que comentar» ni de esa escena ni de la boda en general. Algo que sigue poniendo de manifiesto la nula relación que continúa existiendo entre ellas.