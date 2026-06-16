Makoke se vuelve loca cortando la tarta de su boda a machetazos y su marido la para y la trincha él al estilo rancio

La boda de Makoke no deja de dar titulares. El pasado viernes 12, la colaboradora televisiva por fin se dio el sí, quiero a Gonzalo Fernández, aunque su enlace no ha estado exento de polémica. Además de sus vestidos, que han sido muy comentados, o el secretismo por la exclusiva firmada con ¡De Viernes!, ha habido una escena que no ha tardado en hacerse viral: el momento en el que los recién casados han cortado la tarta.

Críticas a Makoke por su actitud en la boda

Sabido es que el nombre de Makoke suele traer mucha cola. Desde que su fama despegara por su exmatrimonio con Kiko Matamoros, lo cierto es que la tertuliana no ha tenido tregua con los medios. Por ello, su boda con el que considera el hombre de su vida no iba a ser menos. Con el paso de los días, cada vez salen más momentos y vídeos de su boda —pues en un momento el secretismo era la máxima al haber firmado una exclusiva—. Uno de ellos, el momento en el que los recién casados, después de intercambiarse los votos y cenar, cortaban la tarta nupcial.

Una escena que suele ser habitual en las bodas españolas y que, a priori, no tendría que generar debate. Sin embargo, la forma en la que la madre de Anita Matamoros ha cortado el pastel ha sido, cuando menos, llamativa, y es que, en lugar de hacerlo con delicadeza, lo ha hecho con hachazos. De hecho, en las imágenes se puede ver a una Makoke entusiasmada con partirla de esta manera, mientras que su recién estrenado marido y un invitado tratan de pararla.

Paloma González, una conocida estilista y experta en protocolo, no ha dudado en comentar este episodio en El tiempo justo, donde ha desvelado que está atónita con la manera en la que Makoke corta la tarta: «Es una ordinaria y, además, lo siento por el vestido y por Juan Vidal —el diseñador del segundo look nupcial—, pero el comportamiento lo eclipsa todo. O sea, cuando hicieron la conexión en ¡De Viernes! flipé, pero la educación hay que mantenerla un poco».

Sea como fuere, la colaboradora parece haber vivido el enlace con la intensidad y la naturalidad que la caracterizan. Y si algo ha demostrado esta boda es que cada detalle, por pequeño que sea, está siendo analizado con lupa. Desde los vestidos que lució durante la jornada hasta los invitados, la exclusiva televisiva o ahora el momento del corte de la tarta, el enlace de Makoke y Gonzalo Fernández se ha convertido en uno de los acontecimientos sociales más comentados de las últimas semanas.

Porque cuando parecía que todo estaba contado sobre su gran día, un simple vídeo de apenas unos segundos ha vuelto a colocar a la recién casada en el centro del debate. Y, a juzgar por el interés que sigue despertando, todo apunta a que todavía quedan muchos capítulos por escribir sobre una boda que continúa dando titulares incluso después de haber bajado el telón.