El príncipe Harry pierde una batalla legal de 20 millones y Elton John podría salir a su rescate

El príncipe Harry no atraviesa precisamente su mejor momento. A pesar de haber conseguido viajar al Reino Unido y protagonizar el esperado reencuentro con el rey Carlos III para que este pudiera volver a abrazar a sus nietos, Archie y Lilibet, el duque de Sussex tiene ahora otro problema mucho más serio sobre la mesa. Hace unas semanas conocíamos que el marido de Meghan Markle mantenía una batalla judicial contra Associated Newspapers, grupo editor de cabeceras como Daily Mail. Harry confiaba plenamente en una victoria, pero el desenlace ha sido muy diferente al esperado. Según varias informaciones, el hijo menor del monarca británico podría enfrentarse ahora a un pago millonario en concepto de costas judiciales y, para afrontarlo, podría necesitar la ayuda de uno de sus grandes amigos: Elton John.

Vayamos por partes. Durante las últimas semanas, la visita del príncipe Harry al Reino Unido estuvo rodeada de rumores, exigencias y varios desencuentros con la corona británica. El duque de Sussex solicitó contar con medidas adicionales de seguridad para él y su familia durante su estancia en el país, una petición que finalmente fue rechazada al no ser ya un miembro activo de la familia real.

El momento más incómodo llegó cuando representantes del príncipe anunciaron públicamente que Harry había aceptado una invitación para alojarse en Buckingham durante el viaje. Sin embargo, la alegría duró apenas unas horas. Desde palacio retiraron posteriormente la oferta y el episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más embarazosos de la visita.

La versión oficial apuntó a cuestiones organizativas y a que el plazo para confirmar la estancia ya había expirado. No obstante, otros sostienen que el verdadero motivo habría sido otro: evitar la imagen de Harry alojándose en una residencia real el mismo día en el que perdía su batalla judicial contra Associated Newspapers. Según publicó Page Six, el duque de Sussex podría enfrentarse al pago de hasta 20 millones de dólares, cerca de 15 millones de libras esterlinas, en concepto de costas judiciales.

La situación llega, además, en un momento especialmente delicado para las finanzas de los Sussex. La pareja perdió su acuerdo exclusivo con Netflix y, aunque mantienen algunos proyectos en desarrollo bajo el paraguas de Archewell Productions, muchos de ellos todavía no terminan de despegar. A esto se suma el elevado coste de su seguridad privada, que rondaría los tres millones de dólares anuales, y las dos hipotecas que pesan sobre su mansión de Montecito, valorada en aproximadamente 14,5 millones de dólares. Es aquí donde aparece su posible salvavidas: Elton John.

El cantante británico mantiene desde hace décadas una estrecha relación con la familia de Diana de Gales y siempre ha sido una de las figuras más cercanas al príncipe Harry. No hay que olvidar que Elton interpretó Candle in the Wind durante el funeral de Diana en 1997 y que volvió a acompañar al duque de Sussex en otro de los momentos más importantes de su vida: su boda con Meghan Markle. Según fuentes citadas por la prensa estadounidense, el artista podría convertirse en uno de los grandes apoyos del príncipe si finalmente tiene que hacer frente a esta importante cantidad económica. Una posibilidad que no parece descabellada si se tiene en cuenta que, según The Sunday Times, la fortuna del músico supera los 640 millones de dólares.

Resulta complicado imaginar al rey Carlos III o al príncipe Guillermo acudiendo al rescate económico de Harry en una batalla judicial precisamente contra un grupo de comunicación británico. La relación de los royal británicos con la prensa siempre ha sido compleja y la sombra de la muerte de Diana de Gales sigue muy presente en la memoria del duque de Sussex, tanto que está obsesionado con que le puede pasar lo mismo a Meghan Markle.

Después de años de desencuentros, el viaje a Highgrove permitió a Carlos III reencontrarse con Archie y Lilibet por primera vez en cuatro años. Sin embargo, mientras una parte de la familia parece intentar reconstruir puentes, los problemas continúan acumulándose para Harry.