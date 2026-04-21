El príncipe Harry: «Comencé a ir al psicólogo para lidiar con problemas del pasado antes de convertirme en padre»

El príncipe Harry ha generado un importante debate sobre la salud mental tras las declaraciones que ha dado durante su visita oficial a Australia. En un encuentro celebrado en Melbourne, el hijo menor de Carlos III ha compartido abiertamente su experiencia con las terapias, revelando que decidió iniciar este proceso antes de convertirse en padre con el objetivo de afrontar heridas del pasado.

La intervención tuvo lugar en el marco de una sesión organizada por Movember, entidad internacional dedicada a la concienciación sobre la salud física y mental de los hombres. Lejos de los discursos institucionales habituales, el duque de Sussex adoptó un tono reflexivo, centrado en su vivencia personal de la paternidad y los desafíos emocionales asociados a esta etapa.

Durante el diálogo, moderado por el psicólogo clínico Zac Seidler, Harry explicó que su decisión de acudir a terapia no fue impulsiva, sino fruto de una reflexión consciente ante la inminente llegada de su primer hijo. Padre de Archie y Lilibet junto a Meghan Markle, el príncipe describió la paternidad como «el papel más importante y transformador» de su vida, subrayando la responsabilidad emocional que implica.

«Comencé a ir al psicólogo para lidiar con problemas del pasado antes de convertirme en padre», ha declarado con total naturalidad. Según dice, este proceso le permitió identificar patrones emocionales y trabajar en ellos antes de que pudieran influir en la crianza de sus hijos. A su juicio, se trata de un paso fundamental para romper ciclos y construir entornos familiares más saludables.

El príncipe Harry abre su corazón

El tono del encuentro, planteado como una sesión de preguntas y respuestas, derivó en momentos de notable carga emocional. El príncipe Harry relató situaciones personales que, lejos de la imagen idealizada de la paternidad, reflejan la complejidad del día a día. En este sentido, evocó episodios en los que, tras regresar del trabajo bajo una fuerte presión, sostenía a su hijo en brazos mientras este rompía a llorar, aparentemente afectado por la tensión del momento.

Estos ejemplos, aparentemente simples, sirvieron para ilustrar lo que el duque describió como un «impacto emocional invisible» que también afecta a los padres. Durante su intervención, insistió en que la paternidad no debe entenderse como un camino lineal ni exento de dificultades, sino como un proceso dinámico en el que las emociones forman parte inherente de la experiencia.

De una manera muy elegante, el príncipe Harry ha dejado claro que su faceta de padre supera al resto de sus versiones. Cuando está con sus hijos deja d ser príncipe, duque y nieto de la Reina Isabel. Únicamente le importan sus pequeños.

El viaje del príncipe Harry

La intervención en Melbourne se enmarca en una agenda más amplia durante su estancia en el país. En esta ciudad, el príncipe también visitó el estadio del equipo Western Bulldogs, donde participó en diversas actividades junto a jugadores y aficionados. El ambiente distendido del encuentro, que incluyó desde un breve partido hasta conversaciones informales con familias, contrastó con el tono introspectivo de su participación en el acto sobre salud mental.

Posteriormente, la agenda del duque continuó en Canberra, donde asistió a una ceremonia en el Monumento Conmemorativo de Guerra Australiano. En este acto, Harry participó en un ritual tradicional junto a veteranos indígenas, un gesto cargado de simbolismo que refleja su interés por las cuestiones históricas y sociales del país. La visita incluyó también un homenaje a los caídos, materializado en la colocación de una corona de flores.

Meghan Markle apuesta por la discreción

Meghan Markle ha mantenido un perfil más discreto durante parte del viaje. La duquesa ha centrado su actividad en compromisos profesionales, en línea con la dinámica que la pareja ha adoptado desde su salida de la familia real británica en 2020. Instalados en California, ambos han desarrollado una agenda que combina iniciativas solidarias con proyectos privados, una fórmula que ha suscitado tanto respaldo como críticas en distintos sectores.

Las declaraciones de Harry en Melbourne se inscriben en una trayectoria más amplia de implicación en cuestiones relacionadas con la salud mental. Desde hace años, el príncipe ha participado en diversas iniciativas destinadas a visibilizar estos problemas y a fomentar el acceso a recursos de apoyo, especialmente entre los hombres, un colectivo que, según numerosos estudios, presenta mayores reticencias a la hora de buscar ayuda profesional.

En este contexto, su testimonio adquiere una relevancia particular tanto por su condición de figura pública como por el enfoque adoptado. Al compartir experiencias personales y reconocer sus propias dificultades, Harry contribuye a normalizar un discurso que, hasta hace relativamente poco, permanecía relegado al ámbito privado. Únicamente hace falta esperar para ver cómo reacciona la familia real, pues ya hemos hablado en alguna ocasión que el príncipe no tiene buena sintonía con la institución.