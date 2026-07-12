La psicología dice que las personas que usan muchos anillos no lo hacen por llamar la atención, sino que es una forma de expresar su identidad

Las personas que usan muchos anillos no lo hacen por llamar la atención, sino que según la psicología es una forma de expresar su identidad. Las joyas son un elemento que se ha convertido en un bien que ha pasado de ser un símbolo o una representación de nuestras creencias a un objeto decorativo que cambiamos de forma regular. Tenemos tanto en el que elegir, que quizás hasta ahora no sabíamos la importancia de estos elementos.

Los anillos son ese símbolo del infinito y del compromiso que puede decirnos más de una persona de lo que nos imaginaríamos. Deberemos empezar a tener en cuenta lo que significa esa mano perfectamente decorada que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Esas joyas y en especial anillos con los que percibimos el mundo, siendo la única joya que tiene ese tacto incluido, transmitiremos nuestra energía a los demás, con un abrazo o un apretón de manos que quizás la psicología se encarga de descubrir lo que significa disponer de muchos anillos. Un detalle que puede decir mucho de nuestra personalidad.

Las personas que usan muchos anillos

Los anillos se han convertido en una joya que dice mucho más de nosotros mismos. Es hora de conocer lo que puede pasar con unos elementos que además de adornar nuestras manos, pueden acabar siendo la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Estas joyas que pueden acabar de darnos un extra de buenas sensaciones acabarán marcando nuestra personalidad más de lo que nos imaginaríamos. Es hora de saber qué puede pasar cuando descubrimos que con este tipo de detalles descubrimos un plus de buenas sensaciones.

Los detalles que cubren nuestras joyas pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días un plus de buenas sensaciones. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede darnos un plus de buenas sensaciones en estos días.

Un psicólogo puede decirnos qué significa llevar muchos anillos, estaremos ante un simbolismo que va más allá de la propia joya. Lo que nos hace conocer un poco mejor este tipo de detalles que hasta el momento no sabíamos que podrían acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Es una forma de expresar la identidad

Estos regalos que acaban siendo los que nos acompañarán a la hora de mostrar unas manos que pueden esconder un plus de buenas sensaciones. Este tipo de elementos que tenemos por delante y que pueden acabar de darnos un símbolo de identidad que va más allá de la propia joya. No son solo joyas que nos regalen o que compremos con un significado importante.

Un reciente articulo de EconomicTimes: «Una de las explicaciones más fuertes proviene de la Teoría del Yo Extendido, desarrollada por el psicólogo de consumo Russell Belk. La teoría sugiere que la gente a menudo ve ciertas posesiones como extensiones de quiénes son. En lugar de ser «solo objetos», las pertenencias significativas se conectan con la identidad. Por ejemplo, alguien puede usar un anillo heredado de un abuelo junto con anillos recogidos durante hitos importantes de la vida. Cada pieza representa parte de su historia personal. Quitarlos puede parecer dejar atrás parte de su identidad».

Siguiendo con la misma explicación: «Otra explicación proviene de la Teoría Simbólica de Autocompletación, desarrollada por los psicólogos Robert Wicklund y Peter Gollwitzer. La teoría sugiere que las personas usan símbolos significativos para reforzar aspectos de su identidad. Un anillo puede simbolizar creatividad, compromiso, independencia, espiritualidad, herencia familiar o logros personales. Imagina a un artista que usa anillos de plata hechos a mano porque reflejan creatividad e individualidad. La joyería se convierte en un recordatorio visible de los valores en lugar de simplemente la decoración».

Pero cuidado, también puede ser un símbolo del apego emocional: «La investigación sobre el apego a las posesiones sugiere que las personas a menudo forman vínculos emocionales con objetos significativos. A diferencia de los accesorios ordinarios, los anillos sentimentales con frecuencia se conectan con relaciones o recuerdos importantes. Por ejemplo, alguien puede seguir usando un anillo recibido de un amigo cercano años antes, incluso después de que las tendencias de la moda cambien. La conexión emocional importa más que la apariencia».

Puede acabar significando más de lo que nos imaginaríamos: «Otra explicación útil proviene de la memoria autobiográfica. Los objetos relacionados con eventos importantes de la vida a menudo ayudan a las personas a recordar experiencias personales. Un anillo de graduación puede recordar a alguien años de trabajo duro. Una reliquia familiar puede traer recuerdos de seres queridos. Un anillo de recuerdo de viaje puede recordar unas vacaciones favoritas. Cada mirada al anillo se convierte en un pequeño recordatorio de momentos significativos».