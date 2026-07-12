No parecía real pero la AEMET lo confirma y mantiene en alerta Madrid con aviso amarillo: las temperaturas de 40 ºC pueden poner en riesgo a la población

Madrid confirma un aviso amarillo que traerá temperaturas de 40ºC que pueden poner en riesgo a la población, no parece real, pero la AEMET lo confirma y mantiene en alerta esta zona del país. El calor ha llegado al corazón de España, que no duda en darnos algunas pequeñas alegrías con la mirada puesta a unos cambios que acabarán siendo los que nos darán una sorpresa inesperada. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es hora de conocer lo que puede acabar siendo un problema para estos días en los que el tiempo se convierte en un problema que irá en aumento. Las altas temperaturas que tenemos por delante pueden acabar siendo un riesgo importante. En especial, en estos días en los que Madrid se mantendrá con cifras que estarán por encima de los 40ºC, todo un riesgo para lo población. Llega un cambio que podría acabar siendo lo que nos dará en este tipo de elementos en los que todo puede ser posible.

Las temperaturas de 40 ºC pueden poner en riesgo a la población

Poner en riesgo a la población es algo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser esencial en estos días. El tiempo puede convertirse en un problema a la hora de salir a la calle. El momento que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos acompañará en breve.

Es hora de saber qué nos estará esperando en estos días en los que quizás nadie hubiera esperado un cambio de tendencia que puede ser esencial en unas jornadas en las que cada detalle puede ser esencial. Estaremos pendientes de una situación que puede ser esencial que tengamos en consideración. La población está en riesgo ante unas cifras que no son nada buenas.

Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede ser esencial en unos días en los que la actividad puede ser total. Visitar el corazón de España o debemos seguir con nuestra rutina, en verano la previsión del tiempo es esencial. Sobre todo, si debemos salir a la calle, tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible.

La AEMET lo confirma y mantiene en alerta Madrid con aviso amarillo

Madrid está en alerta con aviso amarillo, la AEMET lo confirma y mantiene a media España en alerta. La realidad es que estamos viviendo un verano con unas cifras que pueden ser históricas. Tocará estar preparados para esta situación que, sin duda alguna, puede ser esencial en estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos de nubes altas y de nubes de evolución. Probabilidad de cielos turbios por calimas. De madrugada, posibilidad de algún chubasco disperso en la mitad occidental. Temperaturas mínimas en aumento en la mitad oriental, en descenso ligero en la Sierra y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en descenso. Vientos flojos y moderados de componentes sur». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas que pueden alcanzar de forma puntual los 36 grados en los valles de los ríos del centro y sur de la Comunidad».

Para el resto de España la situación no sería mucho mejor: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente la influencia de un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la Península dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en el Cantábrico y Galicia, con probables precipitaciones ocasionales en el oeste de esta comunidad, e intervalos de nubes medias y altas en otras regiones del norte y noroeste peninsular. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el propio noroeste peninsular, con probables chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas de Galicia y Asturias, y especialmente en el interior nordeste, pudiendo los chubascos y tormentas ser localmente fuertes e ir con granizo en regiones del Ebro, Pirineo occidental y aledaños. Calima en el tercio este peninsular y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del extremo norte peninsular, notablemente en el Cantábrico oriental y exceptuando en el nordeste con pocos cambios. Predominio de los ascensos en el tercio sur, Baleares, Comunidad Valenciana y zonas aledañas, y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en Baleares, tercio este peninsular y zonas del Guadalquivir, meseta Sur y Alborán, incluso pudiendo llegar a 38 en regiones del nordeste y Mallorca. En las mínimas predominarán los ascensos en el nordeste peninsular y los descensos en el resto de la mitad norte y en la meseta Sur. Pocos cambios en el resto del país. No bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo y tercio nordeste».