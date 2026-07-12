Hoy, 12 de julio de 2026, el cielo en buena parte de la provincia de Zaragoza estará poco nuboso, aunque se espera la llegada de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán ligeramente en el este de la Ribera del Ebro, manteniéndose elevadas en la depresión del Ebro y valles cercanos. Un viento del sureste, moderado a fuerte, se hará presente en el valle del Ebro, con posibilidad de rachas muy fuertes más tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo radiante con ambiente cálido

El cielo se presenta radiante esta jornada en Zaragoza, con unas primeras horas donde el sol saldrá a las 6:40, envolviendo la ciudad en suaves matices de color. La temperatura mínima rondará los 23 grados y aunque el ambiente será cálido, la humedad irá desde el 20% al 80%, lo que generará una sensación algo pesada al avanzar el día. Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 37 grados, sintiéndose incluso más cálido, con una sensación térmica máxima que podría llegar a los 38.

A medida que el sol progrese en su trayecto, el viento, con rachas que pueden superar los 60 km/h, traerá consigo un aire fresco, aunque también una ligera inquietud. No se espera lluvia en todo el día, lo que ofrece un margen perfecto para disfrutar de las seis horas de luz que nos regalará el ocaso a las 21:37. Este panorama radiante invita a salir y disfrutar de la jornada sin preocupaciones meteorológicas.

Calatayud: cielos nublados y posibilidad de lluvia

En Calatayud, el aire se siente cargado y expectante, como si las nubes quisieran desatar su contenido en cualquier momento. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 19 grados y un cielo que se presenta parcialmente nublado, antes de dar paso a una tarde donde la probabilidad de lluvia alcanza el 50%. El viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, haciendo que la sensación térmica se sienta notablemente más baja.

A medida que el día avanza, la temperatura máxima esperada será de 38 grados, pero la llegada de la lluvia podría cambiar la percepción de calor. La humedad, que oscilará entre un 15% y un 75%, aportará un toque de incomodidad. Es un buen momento para recordar llevar paraguas y prepararse para un tiempo inusual que podría alterar los planes habituales.

Tarazona: ambiente templado con nubes y lluvia

El tiempo presenta un ambiente templado durante la mañana, con una ligera brisa del sureste y temperaturas que alcanzarán los 21 grados. A medida que avance la tarde, el cielo seguirá con algunas nubes, manteniendo una máxima en torno a los 36 grados, con probabilidades de lluvia moderadas en la tarde-noche que no deberían afectar demasiado las actividades.

Es un buen momento para disfrutar del aire libre, así que aprovechar una caminata o un rato en la plaza puede ser ideal. El ambiente tranquilo y la temperatura agradable invitan a realizar actividades cotidianas sin mayores complicaciones.