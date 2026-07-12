Eva Herzigová, la mujer que puso de moda el ‘push-up’ en los 90, se casa con este vestido de Lanvin de 5.500 euros

Si hay una novia que podía permitirse romper las reglas sin perder un ápice de sofisticación, esa era Eva Herzigová. La modelo checa, una de las grandes supermodelos de los años noventa, ha esperado 25 años para casarse con Giorgio Marsiaj y, cuando por fin ha llegado el gran día, lo ha hecho fiel a su estilo: sin excesos, sin artificios y con un vestido que habla por sí solo.

Para su boda, celebrada este sábado en Turín, Herzigová confió en Lanvin, en un diseño que está disponible en la web y cuesta 5.519 €. Se trata de una de las casas de moda francesas con más historia. El resultado fue un vestido midi de inspiración bohemia que se alejaba del tradicional vestido de novia de gran volumen para apostar por una silueta mucho más relajada y contemporánea.

El diseño, de largo por debajo de la rodilla, destacaba por su caída fluida y su elegancia discreta, una elección que encaja a la perfección con la imagen que la modelo ha construido en los últimos años: sofisticada, natural y alejada de los excesos. Un recordatorio de que no hace falta un vestido de cuento para convertirse en una de las novias más comentadas del verano.

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Completó el estilismo con unas delicadas sandalias decoradas con un lazo en la puntera, un recogido desenfadado que dejaba todo el protagonismo a su rostro y un clásico ramo de flores blancas. Un conjunto minimalista, muy francés y con ese punto effortless que tantas invitadas intentan imitar.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia de San Vito, decorada con rosas blancas y flores en tonos melocotón, las favoritas de la novia. Eva llegó del brazo de su padre, mientras que el novio hizo su entrada a bordo de un elegante Aston Martin V8 acompañado por los tres hijos de la pareja: George, Philip y Edward.

Ni siquiera la lluvia, que apareció justo al terminar la ceremonia, consiguió empañar una jornada cargada de emoción. Tras abandonar la iglesia, los recién casados continuaron la celebración con una ceremonia civil en el histórico Palazzo Carignano antes de poner el broche final con un banquete íntimo en el restaurante Cambio.

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Como no podía ser de otra manera, la lista de invitados reunió a algunos rostros muy conocidos del universo de la moda. Entre ellos estuvieron las supermodelos Marpessa Hennink y Carmen Kass, además de la modelo Mariacarla Boscono, el director de agencia David Brown, la presentadora Jill Cooper y la periodista Francesca Barra.