Prime Video apuesta por el thriller español como serie del verano: basada en una de las novelas más vendidas de los últimos años

Las adaptaciones literarias siempre han sido una inspiración clave en el desarrollo creativo de Hollywood. Y, como no podía ser de otra forma, ahora con la explosión de las plataformas de streaming esto no ha hecho más que crecer. Así, cada mes encontramos ejemplos fehacientes sobre cómo esta sinergia goza de un reclamo real entre los suscriptores de las diferentes marcas. Este 2026, Netflix lo ha demostrado con Agatha Christie: Las siete esferas o Te encontraré, la versión audiovisual de la novela homónima superventas de Harlan Coben. Aunque el último caso de libro exitoso que encuentra su sitio en el mercado de vídeo bajo demanda no pertenece a la «gran N roja», sino al catálogo de Prime Video.

Hace un par de semanas, el servicio online de contenidos de Amazon nos regaló un thriller policial, cuyo triunfo comercial venía precedido de 4 millones de lectores en todo el mundo. Por supuesto, ese logro de las librerías se ha traducido en un recorrido portentoso dentro del abanico de contenidos de Prime y, en estos instantes, Kraken: El libro negro de las horas es el segundo título más visto del terminal, por encima incluso de blockbusters de la talla de La asistenta o la aventura espacial de Ryan Gosling en Proyecto Salvación.

‘Kraken: El libro negro de las horas’, otra victoria para la comunidad de lectores

Escrito por Eva García Sáenz de Urturi, la serie adapta el cuarto volumen de la saga del inspector Unai López de Ayala, apodado el «Kraken» por su corpulencia física. Aunque en esta adaptación, la selección del casting ha escogido a Alejo Sauras para capitanear el elenco, por lo que el pseudónimo recae más en la personalidad introvertida y en su inteligencia como perfilador criminal y no tanto en la presencia musculada del personaje primigenio.

Sáenz de Urturi, al igual que Juan Gómez-Jurado o Javier Castillo, se ha convertido en una autora de renombre en el mercado novelístico patrio. En este capítulo– donde no es necesario haber leído las anteriores entregas de la franquicia –la trama nos ubica en Vitoria, en 2022. Unai López de Ayala recibe una llamada anónima que podría cambiar su vida: debe encontrar el legendario Libro negro de las horas en una semana o su madre será asesinada. El material es una de las grandes joyas bibliográficas existentes en el mundo, pero quizás la mayor incógnita resida en que «Kraken» creía que su madre había fallecido años atrás.

En una carrera contrarreloj sin demasiadas alternativas, Unai sale de su retiro para unir fuerzas con Esti (Maggie Civantos), su compañera inseparable, en la investigación más compleja de su brillante carrera.

El libro negro de las horas completa su reparto secundario con Natalia Rodríguez, Natalia Millán, Aitziber Luma, Ana Gracia, Fernando Soto y Martin Urrutia, entre otros.

Se ha colado en el Top 10 de los más visto de Prime Video

La lista actual de los contenidos en tendencia de Prime Video es la siguiente: