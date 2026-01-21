Tiene sólo 3 episodios y está en Netflix: la nueva adaptación de Agatha Christie que vas a devorar en una tarde

La «gran N roja» conoce mejor que nadie, la necesidad de satisfacer al grueso del público con la producción diversa de contenidos. Por ello, su catálogo intenta abarcar desde el campo de la comedia romántica, hasta el nicho residual del western. Ahora, esa pretensión vuelve a centrarse en el whodunnit. El término literario anglosajón para referirse al género detectivesco, acaba de encontrar un nuevo y estimulante proyecto en Netflix: una miniserie perfecta que adapta la genialidad de Agatha Christie.

El estudio dirigido por Ted Sarandos y Greg Peters ya demostró un interés genuino por la tipología detectivesca, cuando en 2021 desembolsó 450 millones de dólares para hacerse con la propiedad intelectual de Puñales por la espalda. La serie de películas protagonizadas por Daniel Craig como el investigador Benoit Blanc, ha supuesto un éxito atronador a nivel de visualizaciones dentro de las audiencias de la compañía. Y su creador, Rian Johnson, sabe que la franquicia no tendría sentido sin la influencia de la autora de Asesinato en el Orient Express. En Netflix también comparten ese entusiasmo por Agatha Christie. Hasta el punto de que en estos instantes, la última versión de una de sus novelas está presente en el top 10 de series de habla inglesa. Nos referimos por supuesto, a la miniserie Las siete esferas.

Netflix apuesta por la genialidad de Agatha Christie

Ambientada en la Inglaterra de los años 20, la trama de Las siete esferas centra su argumento en un caso repleto de giros de guion, cuya chispa emerge tras la ejecución de una broma en una lujosa fiesta. Todo parece un accidente, pero tras varias incógnitas, el misterio recae en manos de Lady Eileen Brent, una detective repleta de energía y curiosidad. La investigación va complicándose hasta desentrañar el germen de una conspiración que sacará a relucir el lado más oscuro de la alta sociedad británica.

En el papel de Brent encontramos a Mia McKenna-Bruce. Actriz británica conocida sobre todo, por protagonizar How to Have Sex en 2023. A su lado, están nombres tan conocidos para los seriéfilos y cinéfilos, como son los de Helena Bonham Carter (El club de la lucha) y Martin Freeman (Sherlock). Tras ellos, Edward Bluemel, Corey Mylchreest, Nabhaan Rizwan, Ella Bruccoleri, Robinah Kironde y Jake Davies completan el elenco secundario.

En Netflix, Agatha Christie: Las siete esferas acumula casi 10 millones de visualizaciones en una semana. Estando por delante de otras series virales del impacto de la quinta temporada de Emily in Paris o de la despedida de Stranger Things.

Perfecta para un maratón

Las siete esferas está dirigida por el debutante Chris Sweeney y ha sido adaptada al libreto a través de la pluma de Chris Chibnall, creador de la elogiada Broadchurch.

El éxito de la ficción pasa por el atractivo y adictivo material de Christie, condensado en un pragmatismo narrativo que es de agradecer en unos tiempos donde parece que los seriales deban tener todos al menos, cinco temporadas. Las siete esferas cuenta su trama en tres episodios de 50 minutos, siendo perfecta para un maratón que te mantendrá pegado a la pantalla hasta los títulos de crédito.