Netflix anuncia una apuesta total por los cines: «Las películas de Warner se estrenarán en salas»

Con el voto de los accionistas el próximo mes de abril y las revisiones regulatorias del estado en camino, se espera que la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix se haga oficial a finales del presente año o a comienzos de 2027. El acuerdo ha sido tremendamente polémico por su hipotética condición monopolística y por el desapego que la «gran N roja» le tiene al terreno de la exhibición. Desde el anuncio de la compra, la rumorología y los informes hablan de una reducción considerable de las ventanas de exhibición de una major que históricamente, lo ha apostado todo a la experiencia cinematográfica. Sin embargo, en la última presentación de resultados de Netflix, los presidentes ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters han dejado claro que los cines seguirán siendo el entorno natural de los largometrajes de Warner.

El posicionamiento verbal de Sarandos y Peters contrasta con la información publicada hace dos semanas por varios medios estadounidenses, los cuales aseguraban que la estrategia de Netflix con los cines partía de reducir el tiempo de permanencia de las cintas de Warner en las salas. Pasando de una proyección de 40 a 17 días. Un cambio gigantesco para el modelo de negocio que ahora, en la reunión trimestral de la líder del streaming, se ha desmentido totalmente. Según ambos CEO, todo seguirá igual tras la oficialidad del acuerdo.

Netflix y los cines: crecer de la mano de Warner

El paradigma del consumo audiovisual ha cambiado. Pero eso no significa que el cine no siga siendo un reclamo de masas. El ejemplo perfecto lo encontramos en el éxito taquillero de algunas películas recientes, como Zootrópolis 2. En su reunión, Netflix tranquilizó a sus accionistas y lanzó un mensaje directo a la prensa especializada: el cine va a ser otro soporte de su corporación tras aprobarse al 100% el acuerdo de compra.

En el encuentro, Sarandos expresaba los deseos del estudio, respecto a las nuevas posibilidades que se le presentan en el campo de la distribución. «A lo largo de los años, hemos debatido muchas veces si debíamos construir un motor de distribución en salas, y en un mundo de prioridades y recursos limitados, simplemente no se nos dio la prioridad», comenzaba argumentando el presidente ejecutivo. Tras ello, reveló un futuro donde todo funcionaría exactamente igual:

«Cuando se cierre este acuerdo, tendremos la ventaja de contar con un negocio de distribución a gran escala (…) Y estamos entusiasmados por mantenerlo y fortalecer aún más este negocio. Las películas de Warner Bros. se estrenarán en salas con un plazo de 45 días, igual que hoy».

La conquista de la taquilla

Tras años hablando peyorativamente del mercado de la exhibición, ahora parece que Netflix tiene entre ceja y ceja ser la número uno también en la taquilla. «Esto es un negocio, no una religión, así que las condiciones cambian», apuntaba Sarandos sobre sus observaciones negativas del sector en el pasado.

Netflix compró Warner por 83.000 millones de dólares. Tendremos que esperar hasta casi 2027, para saber si desde la marca californiana cumple con su palabra.