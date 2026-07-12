El BOE lo confirma: en 2027 todos los trabajadores españoles van a perder un festivo del calendario laboral

Mirar el calendario laboral se ha convertido casi en un ritual incluso en vacaciones. Ya no solemos esperar a que comience el año, basta con el hecho de pasar un festivo o de tener unos días de fiesta, como las vacaciones de verano, como para que de repente, nos pongamos a pensar en qué caerá por ejemplo Navidad, o en qué día vamos a tener los festivos nacionales del próximo año. Y es ahí donde puede que nos llevemos una sorpresa ya que echando un vistazo al calendario de 2027, nos damos cuenta de que uno de los festivos nacionales que sí o sí, siempre se celebran se perderá el año que viene y no volverá hasta 2028.

Pero no es que desaparezcan festivos del calendario como tal. De hecho, siguen estando recogidos en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero problema tiene que ver con cuándo caen. Y ahí es donde llegan las malas noticias, porque varias fechas clave del calendario laboral para 2027 coinciden con sábado, lo que en la práctica significa que no se van a poder disfrutar como día libre en la mayoría de los casos. La primera señal de alerta está en el 1 de mayo, Día del Trabajo. Es una de las fechas fijas cada año, pero en 2027 caerá en sábado. Eso, para buena parte de los trabajadores, equivale a perder ese festivo y además, no poder hacer puente.

El BOE señala un festivo de 2027 que se va a perder

La resolución del 17 de octubre de 2025, publicada en el BOE, deja claro que el 1 de mayo seguirá siendo festivo nacional. Eso no cambia pero lo que sí cambia es su utilidad real cuando cae en fin de semana, como ocurrirá en 2027, y que va a afectar a quienes trabajan de lunes a viernes, dado que el sábado ya forma parte del descanso habitual. Por tanto, ese festivo queda absorbido dentro del propio calendario semanal.

Es algo que pasa de vez en cuando y que suele generar bastante frustración, sobre todo porque en otros años esa misma fecha permite hacer puente o, al menos, romper la rutina con un día libre entre semana pero el año que viene no habrá esa opción y el 1 de mayo no se podrá disfrutar como festivo hasta 2028 cuando caiga en domingo, pero posiblemente (o al menos se espera) se moverá al lunes como ocurre con muchos festivos nacionales que caen ese día.

Navidad también caerá en sábado y reduce aún más los días libres

Por si fuera poco, no será el único caso. El 25 de diciembre, día de Navidad, también caerá en sábado en 2027. Es decir, otro festivo importante que se diluye dentro del fin de semana y que deja de contar como día libre efectivo para muchos trabajadores. Eso sí, en este caso sí que habrá un pequeño respiro en el calendario dado que el 6 de diciembre, Día de la Constitución cae en domingo el año que viene y como decimos, el festivo pasará al lunes.

Cataluña pierde varios festivos clave en apenas unos días

Por otro lado, si hay un lugar donde el golpe se va a notar más, ese es Cataluña. Allí el efecto se multiplica por cómo caen varias fechas seguidas. No sólo se pierde el 25 de diciembre por caer en sábado, sino que el 26, que se celebra San Esteban y que es festivo autonómico, también desaparece al coincidir en domingo. Eso implica que dos festivos consecutivos, que normalmente permiten alargar el descanso navideño, quedan fuera del calendario real. Y aún hay más. El 11 de septiembre, la Diada, también caerá en sábado en 2027.

En conjunto, son varias fechas importantes que dejan de traducirse en días libres efectivos, y para quienes organizan vacaciones o descansos con tiempo, no es un detalle menor.

Qué pasa con los festivos que caen en sábado según la ley

Aquí suele surgir siempre la misma duda: ¿no deberían compensar esos días? La respuesta, en la mayoría de los casos, es no. Y así lo ha dejado claro el Tribunal Supremo en distintas resoluciones. Cuando un trabajador tiene jornada de lunes a viernes, el sábado ya está considerado como día de descanso. Por eso, si un festivo cae ahí, no se entiende que se esté perdiendo un día adicional, sino que forma parte del propio reparto semanal.

Otra cosa distinta son los empleados con turnos o calendarios irregulares. En esos casos sí puede haber compensación si el festivo coincide con un día en el que tendrían que trabajar. Ahí sí se reconoce que hay una pérdida real de descanso frente a otros trabajadores. En cualquier caso, lo que deja claro el calendario de 2027 es que no todos los festivos son iguales. Algunos están ahí, pero no se notan. Y cuando caen en fin de semana, como ocurrirá con varias fechas importantes, el efecto es evidente: menos días libres de los que parecía en un primer momento.