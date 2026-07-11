La rutina de Rosalía (33 años) para estar en forma: «Mucho cardio, muchas pesas, mucho pescado y mucha meditación»

Rosalía ha convertido sus actuaciones en uno de los espectáculos musicales más famosos de todo el mundo. Cada concierto exige una combinación de canto en directo, coreografías de alta intensidad y una enorme resistencia física, un nivel de exigencia que obliga a la artista a cuidar todos los detalles.

A sus 33 años, la intérprete de Motomami reconoce que no pertenece al conocido «club de las cinco de la mañana», formado por personalidades que comienzan el día antes del amanecer para entrenar. Su personalidad espontánea y una agenda marcada por los viajes, las promociones y los compromisos profesionales hacen difícil mantener horarios rígidos. Aun así, siempre intenta encontrar tiempo para cuidar su condición física.

La propia artista ha explicado que el ejercicio no responde únicamente a una cuestión estética. En su caso, se trata de una necesidad profesional. «Mucho cardio para no morir en los shows», ha comentado en más de una ocasión, resumiendo la importancia que tiene la preparación física para afrontar actuaciones que pueden prolongarse durante más de dos horas sin apenas descanso.

Una preparación más intensa

Aunque el entrenamiento forma parte de su rutina habitual, Rosalía reconoce que incrementa la intensidad cuando se acerca un compromiso especialmente importante. Uno de los ejemplos más conocidos fue su preparación para asistir a la Gala MET, uno de los eventos más relevantes del calendario internacional.

La cantante explicó que durante las semanas previas siguió un plan mucho más estricto, basado en una combinación de ejercicio físico, alimentación equilibrada y descanso mental. «Me preparé para el MET con mucho cardio, muchas pesas, mucho pescado y verduras, mucha meditación y poco salir de fiesta», ha comentado al respecto.

A su juicio, no existen fórmulas milagrosas. El verdadero secreto reside en mantener una rutina constante con el paso del tiempo. «Al final es todo cuestión de constancia, dedicación y compromiso», ha afirmado.

Mucho gimnasio y constancia

Cuando su agenda se lo permite, Rosalía acude al gimnasio o a la piscina para completar entrenamientos de fuerza. Sus sesiones combinan ejercicios destinados a desarrollar la resistencia muscular con otros enfocados en mejorar la estabilidad y prevenir lesiones, algo especialmente importante para una artista que pasa buena parte del año sobre los escenarios.

Dentro de su rutina son habituales los ejercicios de core, como planchas abdominales o elevaciones de piernas tanto en el suelo como en suspensión. Este tipo de trabajo fortalece la musculatura del tronco, fundamental para mantener el equilibrio durante las coreografías y proteger la espalda frente a los esfuerzos repetitivos.

A ello suma ejercicios para el tren superior con mancuernas, aperturas de brazos y trabajo en máquinas que implican distintos grupos musculares. También incorpora movimientos con balón medicinal para reforzar el abdomen y ejercicios específicos para el tren inferior, como el hip thrust o puente de glúteo con carga, uno de los movimientos más utilizados actualmente para mejorar la fuerza de caderas y piernas.

Rosalía no quiere entrenadores

Pese a la importancia que concede al ejercicio, Rosalía reconoce que continúa aprendiendo. La artista ha explicado que el entrenamiento requiere mucha técnica y que ha ido perfeccionando sus rutinas con el paso del tiempo.

Una de las particularidades de su preparación es que prefiere organizar ella misma buena parte de sus sesiones. No suele recurrir a entrenadores personales porque considera que aprende mejor experimentando y repitiendo los ejercicios hasta dominarlos.

De hecho, durante una entrevista La Revuelta dejó clara su postura sobre este asunto con una declaración que llamó la atención por su sinceridad. «No me gusta tener a un hombre gritándome. No quiero que me digan qué tengo que hacer», ha declarado al respecto.

Más allá del gimnasio, el boxeo ocupa igualmente un espacio importante dentro de su entrenamiento. Esta disciplina le permite mejorar la coordinación, aumentar la resistencia cardiovascular y, al mismo tiempo, liberar tensión mental, algo especialmente útil durante los periodos de mayor carga profesional.

Una profesión muy exigente

Existe otro aspecto que diferencia la preparación física de Rosalía respecto a la mayoría de personas: gran parte de su entrenamiento se produce mientras trabaja.

Las largas jornadas de ensayos, en las que combina coreografías de alta intensidad con interpretación vocal, constituyen una exigente actividad física que difícilmente puede sustituirse por sesiones convencionales de gimnasio.

Según ha explicado en diferentes ocasiones, los ensayos de baile y canto forman parte de su rutina y rara vez los cancela, incluso cuando los compromisos promocionales reducen considerablemente el tiempo disponible para entrenar.

Alimentación variada y saludable

El ejercicio se complementa con una alimentación basada en productos frescos y poco procesados. Rosalía consume habitualmente pescado, pollo y una amplia variedad de verduras, entre ellas pimientos, espinacas, cebolla o col.

En su dieta también tienen presencia fuentes de hidratos de carbono como la patata, la pasta o el pan, especialmente importantes para afrontar jornadas de entrenamiento intenso y actuaciones muy largas.

Por último, podemos señalar un dato curioso. El aguacate se ha convertido en uno de los alimentos imprescindibles de su cocina. Tanto es así que la artista ha llegado a bromear asegurando que para ella resulta casi tan indispensable como llevar las llaves en el bolso.