Qué significa el proverbio chino «la lengua resiste porque es blanda; los dientes se quiebran porque son duros»
La reflexión de Confucio, filósofo chino, sobre la disciplina
La novela de 1300 páginas publicada en 1954 que continua siendo una obra maestra de todos los tiempos (aunque muchos solo han visto la película)
El significado de ver un caracol merodeando por tu jardín o terraza y por qué es una buena señal
Los proverbios chinos reúnen enseñanzas que han pasado de generación en generación y ofrecen valiosas reflexiones sobre la vida, la constancia y el desarrollo personal. A través de sus mensajes, invitan a afrontar las dificultades con serenidad, a mantener la perseverancia ante los obstáculos y a analizar con mayor profundidad nuestras acciones y decisiones.
Cada uno de estos proverbios nos recuerda que la verdadera sabiduría se encuentra en las experiencias cotidianas y en la forma en que respondemos a los retos que se presentan.
«La lengua resiste porque es blanda; los dientes se quiebran porque son duros»
La frase «La lengua resiste porque es blanda; los dientes se quiebran porque son duros» transmite una enseñanza sobre la manera en que la flexibilidad puede convertirse en una verdadera fortaleza. A través de una comparación sencilla, contrapone la lengua, asociada con la capacidad de adaptarse, y los dientes, que simbolizan la rigidez y la fuerza aparente.
En este sentido, ser flexible no implica carecer de carácter, sino actuar con inteligencia, moderación y prudencia. La reflexión muestra que aquello que sabe ceder frente a las dificultades suele perdurar más que lo que permanece inflexible.
Desde un punto de vista literal, la lengua y los dientes conviven dentro de la boca, aunque tienen características muy distintas. Los dientes destacan por su dureza y resistencia, mientras que la lengua es un órgano blando, elástico y capaz de adaptarse a los movimientos constantes.
Con el paso de los años, los dientes pueden desgastarse, fracturarse o incluso perderse. En cambio, la lengua, pese a su aparente fragilidad, suele conservarse durante toda la vida, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la flexibilidad favorece la permanencia.
En un plano simbólico, la lengua representa la palabra, la comunicación y la sabiduría para relacionarse con los demás. Los dientes, por el contrario, evocan la inflexibilidad, la obstinación e incluso la agresividad. Por ello, el refrán invita a comprender que la capacidad de adaptarse, dialogar y actuar con sensatez permite superar los desafíos con mayor éxito que una actitud rígida que termina debilitándose ante las circunstancias.
Los mejores proverbios chinos
- «Un viaje de diez mil kilómetros empieza por un solo paso»
- «La gente se arregla todos los días el cabello ¿Por qué no el corazón?»
- «El que ha desplazado la montaña es el que comenzó por quitar las pequeñas piedras»
- «No temas ser lento, teme solo a detenerte»
- «Cuando bebas agua, recuerda la fuente»
- «Excava el pozo antes de que tengas sed»
- «Si quieres agrandar los campos de la felicidad, comienza por nivelar tu corazón»
- «El que hace el bien de los demás hace el suyo»
- «El tiempo discurre como el río: no vuelve»
- «Quien pisa con suavidad va lejos»
- «Las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos»
- «No puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera»
- «El sabio no dice lo que sabe, y el necio no sabe lo que dice»
- «La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta»
- «El agua hace flotar el barco, pero también puede hundirlo»
- «Si no quieres que se sepa, no lo hagas»
- «Quien cede el paso ensancha el camino»
- «El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo: el agua es turbia al principio, mas luego se clarifica»
- «La lengua resiste porque es blanda, los dientes se quiebran porque son duros»
- «El jade necesita ser tallado para ser una gema»
- «Si me das pescado, comeré hoy; si me enseñas a pescar, comeré mañana»
- «Corrige tus errores si los has cometido, y guárdate de ellos si no has cometido ninguno»
- «No prometas nada cuando te sientas eufórico»
- «Vence al enemigo sin manchar la espada»
- «El que teme sufrir ya sufre el temor»
- «No hay mejor padrino que un buen vecino»
- «Gato escaldado, del agua fría huye»
- «No coloques el puchero en el fuego si el ciervo aún corre en el bosque»
- «Es más fácil variar el curso de un río que el carácter de un hombre»
- «El hombre que no sabe sonreír no debe abrir la tienda»
- «Nada sienta mejor al cuerpo que el crecimiento del espíritu»
- «Es fácil esquivar la lanza, mas no el puñal oculto»
- «Antes de ser un dragón, hay que sufrir como una hormiga»
- «No hay manjar que no empalague, ni vicio que no enfade»
- «El amor no se mendiga, se merece»
- «Engáñame una vez, tú tienes la culpa. Pero engáñame dos veces y la culpa será mía»
- «Si te muerde la serpiente una mañana, le temerás a la cuerda del pozo por diez años»
- «Más pobre que las ratas, no tener dónde caerse muerto»
- «La sabiduría consiste en saber que se sabe lo que se sabe y saber que no se sabe lo que no se sabe»
- «Nunca mates una mosca sobre la cabeza de un tigre»
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